Clavijo eleva a 4.962 millones las partidas isleñas para las cuentas estatales de 2019

El Gobierno de Fernando Clavijo abre un nuevo frente político contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. El anuncio del líder socialista de llevar este viernes al Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuestos del Estado de 2019 preocupa a los nacionalistas canarios debido a los "incumplimientos" que aún se arrastran de las cuentas estatales de 2018 y el desconocimiento que existe sobre el contenido del texto que se aprobará el viernes. El presidente del Ejecutivo regional elevó ayer a 4.962 millones de euros las partidas relativas a Canarias que debe recoger el nuevo presupuesto para cumplir tanto con el nuevo REF como con el Estatuto aprobados en noviembre. Si el Estado no cumple con estas leyes Canarias se verá abocada a acudir a los tribunales, advirtió Clavijo.

El jefe del Ejecutivo regional insistió en que su Gabinete seguirá ofreciendo diálogo, lealtad y entendimiento al Gobierno central pero no por ello va a hacer "dejación de funciones" para reclamar los fondos que pertenecen a Canarias y que ahora sí están blindados en la reforma del Estatuto de Autonomía y en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. "Esta predisposición al entendimiento no se debe confundir con falta de firmeza ni dejación de funciones en defensa de los intereses de los canarios", advirtió el presidente canario y subrayó que existen serias dudas sobre el contenido del nuevo presupuesto estatal si se toma en cuenta los antecedentes de 2018, ya que a día de hoy todavía restan más de 400 millones de euros por llegar a Canarias de convenios y transferencias pendientes.

Los 4.962 millones de euros que cuantifica el Gobierno canario es la suma de todas las transferencias, convenios, ayudas y subvenciones incluidas en las cuentas estatales relacionadas con Canarias y que están recogidas en las dos principales leyes que salvaguardan los derechos de las Islas. Esta cantidad supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago y un 11,1% más de lo consignado en el presupuesto estatal de 2018, lo que equivale a unos 400 millones de euros más.

En un análisis realizado por los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma se cuantifica en 842 millones de euros la suma de las distintas ventajas fiscales con las que cuenta Canarias de sus diferentes incentivos como la Reserva para Inversiones (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros instrumentos. La aplicación del REF económico supone 2.208 millones de euros para compensar la lejanía e insularidad de Canarias, cifra en la que entran las bonificaciones a los residentes por viajar en avión o en barco, las ayudas al agua, las partidas para erradicar la pobreza y la exclusión social, las subvenciones al transporte de mercancías, la gestión de residuos, el desarrollo de las energías renovables y otras medidas. El nuevo texto del Estatuto de Autonomía, en el que se blinda el REF, supone 1.912 millones de euros más, según Clavijo por los convenios de infraestructuras, el cumplimiento de la inversión media y otras cuestiones que consagra la máxima norma autonómica.

Dinero de todos

De esta forma, en este inicio de año el Ejecutivo regional afronta la reclamación de las partidas pendientes de 2018 que es "dinero de todos los canarios" y no se va a renunciar a ello "bajo ningún concepto" y, por otro lado, las incógnitas que se abren con el presupuesto anunciado por Sánchez, las primeras cuentas estatales tras la entrada en vigor del Estatuto y el REF. También sigue en el aire la autorización del Estado para que Canarias pueda invertir el superávit, una decisión de la que dependen, entre otras cuestiones, que se incremente la dotación para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos a 35 horas semanales.

Fernando Clavijo indicó que, además de los fondos que corresponde a Canarias, también están en cuestión hasta 100.000 puestos de trabajo que se pueden destruir o se dejarán de crear en el caso de que el Gobierno central no cumpla con sus obligaciones con las Islas. Según el dirigente nacionalista, Canarias no puede permitir que no se cumpla con las nuevas leyes porque sentaría un "precedente" para los siguientes presupuestos del Estado. Por ello insistió en que está dispuesto a reunirse "cuando sea y como sea" con su homólogo estatal y con los ministros para que las partidas que le corresponden a Canarias estén en la ley de presupuestos. Al respecto, existe la posibilidad de que Pedro Sánchez acuda el próximo 17 de enero a un acto sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, por lo que el gabinete de Presidencia del Gobierno trabaja para confirmar la visita y, si la hay, cuadrar una reunión entre los dos presidentes.

El jefe del Ejecutivo regional evitó pronunciarse sobre la posibilidad de un adelanto electoral si finalmente Sánchez no consigue aprobar el presupuesto de este año y se bloquea la actividad política estatal. "Siempre es mejor que haya presupuesto a que no lo haya pero si estas cuentas no cumplen con Canarias y con el Estatuto no las apoyaremos", advirtió.

Por su parte, el comité permanente nacional de CC hizo ayer balance de 2018 y las previsiones de este año. "Es necesario que los presupuestos del Estado de 2019 recojan todas las partidas y las demandas no solo desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta que son los primeros presupuestos con el nuevo Estatuto y hay que mirarlos bajo esa nueva lupa", aseveró la responsable de Organización de CC, Guadalupe González Taño.

Añadió que, de momento, no se ha producido ningún contacto de cara a su tramitación con el grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados o en el Senado.