Sánchez se verá con Clavijo el día 17 en Gran Canaria

El presidente Pedro Sánchez visitará la isla de Gran Canaria el próximo día 17 para participar en un acto de presentación del nuevo Estatuto de Autonomía, según ha avanzado este viernes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En declaraciones a los periodistas ha comentado que los gabinetes de ambos ejecutivos van a empezar a trabajar a partir de ahora para lograr mantener una reunión de trabajo con el fin de desbloquear las partidas pendientes para Canarias de los PGE de 2018, cifradas en unos 408 millones.

"Imagino que ahora los gabinetes hablarán y se facilitará por nuestra parte todo lo que sea necesario para tener ese momento de despachar", ha señalado, destacando que su Gobierno "siempre" tiene la predisposición para reunirse pero "con la misma firmeza" para defender los intereses del archipiélago.

Clavijo ha dicho que a día de hoy "no se ha ingresado nada" de las cantidades pendientes y admite como "poco probable" que se "puedan rescatar" algunas partidas, poniendo como ejemplo los 18 millones pendientes de la plan contra la pobreza, que irán "a otro sitio" aunque se firmen a lo largo del mes de enero. "Nos genera un gran desasosiego y enfado", ha agregado.

En esa línea, ha dicho que "ha costado mucho" que el año pasado los PGE igualaran a Canarias con la media del Estado "por primera vez" y por ello no va a cesar en sus reivindicaciones porque eso sería "defraudar" a los canarios y "hacer dejación" de sus funciones.

Clavijo espera que los PGE de 2019 sí incluyan todas las "obligaciones" incluidas en el REF y el nuevo Estatuto, y lamenta el trato que dispensa el Estado a las islas cuando Canarias "ha cumplido" durante la crisis y ha sido "leal" con el apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

"Nos disgusta como a aquellas Comunidades que no han hecho la tarea y que no son leales con el Estado se les da un trato preferencial, no creo que sea el ejemplo que debe cundir", ha apuntado.