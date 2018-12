Clavijo exige una reunión con Sánchez en Lanzarote para resolver los convenios

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que se encuentra de vacaciones en Lanzarote, una reunión de "diez o quince minutos" dado que la "inmensa mayoría" de los acuerdos con Moncloa relativos a la agenda canaria no se han cumplido. En declaraciones a los medios tras asistir en Madrid a un acto previo a las Campanadas canarias en la Puerta del Sol, Clavijo, que se refirió a los acuerdos alcanzados el 25 de octubre en el palacio de la Moncloa, admitió que aún no había recibido respuesta por lo que desconoce si esa reunión se va a producir o no.

Clavijo recalcó la preocupación que hay en el Archipiélago porque "estamos hablando de 408,1 millones reflejados en los presupuestos y que no han llegado a Canarias". Explicó que se trata de convenios de obras hidráulicas, infraestructuras educativas, subvenciones para desalación y depuración de aguas, en definitiva, "408 millones que vienen a ser el 60% de los recursos reflejados en los presupuestos de 2018 para Canarias".

Esta deuda, también denunciada por la consejera de Hacienda Rosa Dávila, ha sido desmentida por la delegada del Gobierno en las Islas, Elena Máñez, que el sábado aseguró que las partidas no transferidas a fin de año se librarán en los primeros meses de 2019 pese al cierre presupuestario. Asimismo, Máñez niega la mayor y afirma que la única deuda sería los cerca de 300 millones de carreteras porque el Gobierno canario se negó a firmar el acuerdo extrajudicial con el Ministerio de Fomento.

Sin embargo, el presidente canario insistió en la necesidad de tener "esos 10 ó 15 minutos" de reunión con Sánchez para ver qué compromisos se pueden adquirir al menos en el presupuesto de 2019 y "si se va compensar o no a Canarias". Reiteró en que quiere "saber qué ha ocurrido" y por qué no se han cumplido "las instrucciones" que, en su opinión, Sánchez dio tras la reunión de Moncloa. "Creíamos que todo iba con normalidad, pero no ha sido así", precisó.

El presidente autonómico recordó que este dinero, que esperaban hubiese sido recogido en el pasado Consejo de Ministros, no puede aprobarse con carácter retroactivo por lo que los recursos de 2018 "se pierden para Canarias, y sería una noticia muy dura de digerir ya que gran parte de esas partidas están recogidas en el Régimen Económico y Fiscal". Por ello, subrayó que si no se aprueban esas partidas este año, "el Estado comenzaría 2019 incumpliendo".

No es la primera vez que Clavijo aprovecha una visita de Sánchez a Canarias para solicitarle una reunión. El pasado octubre, con motivo de la estancia del presidente del Gobierno nacional por un homenaje a José Saramago también en Lanzarote, el jefe del Ejecutivo regional quiso reunirse brevemente con el dirigente socialista ante el repunte de la inmigración irregular y la llegada de numerosos menores no acompañados a la isla de los volcanes. La negativa de Sánchez a este encuentro provocó un gran malestar en el Ejecutivo nacionalista.

Ahora Sánchez está de visita privada en la residencia lanzaroteña de La Mareta para partir el año y Clavijo solicita de nuevo un breve encuentro con su homólogo estatal. Un nuevo rechazo agudizaría aún más la tensión en las relaciones entre el Gobierno socialista y la Comunidad Autónoma.