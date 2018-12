Ábalos saca a las Islas del mapa (histórico)

Suma y sigue. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, empezó con mal pie su relación con Canarias y ha puesto la guinda al fallido idilio borrando a las Islas del mapa. Esta vez del histórico. Primero fue el lío de la entrada en vigor del 75% de descuento en el transporte aéreo y marítimo para los residentes canarios, después los recortes en el convenio de carreteras y, ahora, para felicitar la Navidad, el desacertado ministro ha enviado una nota manuscrita en la que se puede leer "Con mis mejores deseos para 2019", acompañada de un mapa de España del siglo XVII en el que no figuran las Islas Canarias, ni siquiera en el antiguo recuadro que situaba al Archipiélago en el Mediterráneo bajo Baleares.

Entre las personas que recibieron los buenos deseos de Ábalos está el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien no ha dudado en mostrar su asombro a través de las redes sociales. "Me llega este detalle navideño del ministro Ábalos, que recibo tan agradecido como sorprendido. Es un mapa histórico de España (1626) en el que no aparece Canarias. Ahora me explico por qué no existimos en muchas cosas para su gobierno", señala el alcalde en su cuenta oficial de Twitter.

Las reacciones a este tuit no tardaron en llegar, entre otras las del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, quien escribe " Ni a trancas, ni barrancas, entienden la situación de las Islas". Otros usuarios de la red social como Desubik también han querido plasmar su opinión sobre la felicitación navideña del ministro de Fomento y asegura que "enviar un mapa de España que no incluye las Islas Canarias a un político canario es, como mínimo, de una torpeza mayúscula". Por otra parte, Thewatcher reacciona con ironía y publica "pensé que era el mapa de inversiones en carreteras y por eso no aparecemos" y NestorEU asegura que "con el dinero estatal que la autonomía Canaria ha tenido que devolver algún ministro dudará de la existencia de Canarias, ¿no?". El tuitero Claudio Andrada sostiene a través de su cuenta que "a ver si se acuerdan de dónde estamos no solo para cobrar, sino para que nos paguen lo que adeudan en carreteras, sanidad, dependencia, pensiones no contributivas, etc". Del mismo modo, Mentecato responde al alcalde santacrucero diciéndole que "como "nacionalista" debería estar contento".

Según el Instituto Geográfico de España, dependiente del propio Ministerio de Fomento, las Islas ya están representadas de forma esquemática en el Mapamundi del Beato de Gerona, que data del año 975, conservado en la catedral de esa ciudad. Si bien, para encontrar la primera cartografía relativamente rigurosa de Canarias, tanto en su localización como en su forma, hay que esperar a las cartas náuticas de mediados del siglo XIV, Lanzarote y Fuerteventura se incluyen por primera vez en la carta portulana de Dulcert de 1339. El Archipiélago canario aparece también en los códices manuscritos de la Geographia de Ptolomeo, cuyos ejemplares más antiguos conservados datan del año 1300. Y, además, en la primera edición impresa de la Geographia (Bolonia, 1477) ya se incluyen los dos mapas estampados más antiguos donde se refleja Canarias y, por otra parte, el Isolario de Bordone de 1528 incluye mapas específicos del Archipiélago canario.

A pesar de todas estas referencias, el obsequio navideño elegido por el ministro Ábalos excluye a Canarias, si bien es verdad que también a Menorca y a Melilla. Bermúdez tilda el regalo de "poco acertado", seguro de que "existen otras reproducciones históricas donde apareceríamos todos los que integramos el Estado español".