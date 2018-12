El PSOE llama "irresponsable" a Clavijo

El secretario general de los socialistas canarios y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, denunció ayer la "actitud irresponsable" del presidente canario, Fernando Clavijo, respecto al convenio de carreteras al achacar, primero, la disminución de fondos para las Islas al incremento de la inversiones en Cataluña, plantar luego al ministro de Fomento al negarse acudir al acto de la firma del acuerdo y, por último, dar instrucciones al vicepresidente para dejar sobre la mesa tanto la adenda que acompaña al convenio para dar cobertura a las obras en marcha como el acuerdo extrajudicial con el Estado para el pago plurianual de las cuatro sentencias ganadas ante el Supremo por el dinero que no llegó entre 2012 y 2016.

En una rueda de prensa junto al portavoz socialista en el Congreso, Sebastián Franquis; y la portavoz en el Parlamento de Canarias, Dolores Corujo, Torres destacó la importancia que para las Islas tiene la firma del convenio de carreteras.

Resaltó que, al margen del "interesado ruido mediático" de estos últimos días, lo cierto es que existen tres verdades: "Hay un partido y un Gobierno que retira, entre el año 2012 y 2016, cerca de 1.000 millones de euros para Canarias que se llama PP; hay una segunda verdad y es que hay un Gobierno que gestiona mal los recursos: se llama CC y ejemplo de ello son los cero euros de inversión en carreteras de Tenerife; y una tercera verdad que es que el PSOE es quien ha puesto el dinero para las carreteras de Canarias".

El líder socialista en las Islas sostiene que fue el PSOE, en la legislatura de Rodríguez Zapatero, quien firmó el convenio de carreteras en 2006 y es de nuevo el PSOE, en 2018, quien firma uno de los convenios más importantes de la historia de las infraestructuras de Canarias, con Pedro Sánchez en el Ejecutivo central.

Torres insistió en que Fernando Clavijo tendrá que explicar "por qué en 2017 renunció a 100 millones de euros para las carreteras canarias cuando ya se conocía la sentencia que condenaba al PP por sus incumplimientos con el Archipiélago".

"Nos decepciona que el presidente de un gobierno no esté a la altura y Clavijo no lo ha estado. Porque desde el PSOE queremos negociar y cerrar acuerdos con el presidente del Gobierno de Canarias. El problema es que Clavijo no actúa como presidente si no como ariete de CC. Prueba de ello es que mientras su vicepresidente, Pablo Rodríguez, hacía gestiones para tratar de cerrar un acuerdo, Clavijo y Ana Oramas echaban gasolina al fuego con declaraciones absolutamente falsas", afirmó en relación a los fondos para Cataluña.