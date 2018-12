El Estado y Canarias mantienen abierto el conflicto por la deuda de las carreteras

No hay tregua en el conflicto que mantienen desde hace meses Canarias y el Estado por el convenio de carreteras de las Islas. El Gobierno regional se mantuvo ayer firme en rechazar el acuerdo extrajudicial propuesto por Fomento para el pago de la deuda por los recortes al convenio anterior, en el que se reconoce una deuda de sólo 600 millones y no el de 945 que exige Canarias en base a cuatro sentencias del Tribunal Supremo, y sólo acudió a la sede del ministerio para firmar el nuevo plan de obras de 1.200 millones en ocho año.

En los cajones se quedaron las otras dos partes que en principio se iban a firmar y que fueron también aprobadas por el Consejo de Ministros del viernes, la adenda de 101 millones para las carreteras actualmente en ejecución, y el compromiso del ministerio para la devolución de los fondos aportados por la comunidad autónoma para obras que no pagó el Estado entre 2012 y 2016, 500 millones según Madrid.

El acto de la firma en el sede de Fomento fue un ejemplo de la tensión entre ambas partes. El ministro, José Luis Ábalos, presidió la rúbrica protocolaria del nuevo convenio por parte del vicepresidente de Canarias y consejero de Obras Pública y Transportes, Pablo Rodríguez, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y dio muestras luego del malestar y la irritación que le produce el hecho de que Canarias no aceptara firmar todos los documentos inicialmente previstos, y también el plante que le dio el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al que el ministerio mencionaba como asistente al acto en la convocatoria oficial del mismo pese a que sabía de antemano que no sería así. La tensión entre ambas partes alcanzó tal grado en los dos últimos días que, según fuentes del Gobierno regional, el ministerio amagó con retirar la aprobación del nuevo convenio del orden día del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona, y posteriormente con suspender el acto de ayer.

En su breve intervención de ayer, Ábalos intentó explicar las razones por las que no asume toda la deuda en carreteras que dejó el anterior Gobierno del PP y dijo que quería "poner los términos justamente en su sitio". Tras afirmar que con la firma de ayer cumplía con su compromisos de hacerlo esta semana "tras el trámite de dos Consejos de Ministros", rechazó cualquier vinculación entre el ajuste en la deuda canaria de la inversión en carreteras aprobada para Cataluña, y dio a entender que en aquella comunidad se ha hecho una lectura al contrario por aprobar en el mismo día 108 millones para las carreteras catalanas y 1.200 para las canarias. "Es algo a lo que nos hemos venido acostumbrando", afirmó irónico.

El ministro recalcó que "este es un convenio nuevo que refleja la voluntad política de este Gobierno de abrir una nueva etapa con Canarias, y en general con todos los territorios", y remarcó que "sus antecedentes tenían bastante carga política, no ausente de litigiosidad, y no han sido precisamente un ejemplo de colaboración entre administraciones". Por eso, quiso "distinguir lo que es el convenio de carreteras de lo que son los antecedentes que no incumben a este Gobierno, al menos en su dimensión política", aunque aclaró que "asume la responsabilidad como Gobierno de España".

Ábalos señaló que "esta administración no ha encontrado ningún soporte legal jurídico que nos imponga ninguna obligación" en relación con la diferencia de reconocimiento de deuda, pero recalcó que, "si así lo hubiera, este Gobierno tiene que cumplir con todas sus responsabilidades", es decir, que pagaría esos 345 millones. "Vamos a actuar en función de las obligaciones, pero quiero dejar claro que estamos hablando de dos cosas, un convenio nuevo que trata de mirar hacia el futuro, y una serie de elementos que tienen que ver con el incumplimiento del anterior gobierno y no me parece justo que se le impute al actual", afirmó. "En toda esta polémica he estado callado pero no quiere decir que me haya dado igual. La polémica no ayuda para nada ni es motivadora", concluyó.

Siguen las negociaciones

El ministro anticipaba así la voluntad de ambas partes de mantener las negociaciones abiertas para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo el Estado haría frente a esa diferencia. El consejero, Pablo Rodríguez, anunció así que se mantendrán nuevos encuentros la próxima semana para intentar firmar los dos documentos pendientes antes de final de año. "Estos instrumentos permitirán recuperar la inversión adelantada y finalizar las obras. Esto no lo hemos firmado porque no estamos de acuerdo en los términos en que se ha llevado al Consejo de Ministros", dijo.

"Esto ha costado muchos años de pleito judicial y el Tribunal Supremo nos da la razón. Vamos a intentar dar cumplimiento a la sentencia de mutuo acuerdo incorporando toda la cantidad, pero si esto no sucede, la única vía que tenemos es el incidente de ejecución de sentencia, tenemos sentencias firmes que nos dan la razón", insistió Rodríguez.

Según explicó el consejero, "en los últimos meses hemos trabajado en las cantidades en la idea de eran más de 900 millones, pero el lunes nos comunican que Hacienda les plantea un problema con esos más de 340 millones. Nosotros no vamos a aceptar nada que sea perder recursos que tenemos reconocidos".

Rodríguez reconoció que las obras que están en ejecución y cuya financiación dependían de los 101 millones de la adenda firmada en 2017 que ayer no se renovó, "quedan en una situación difícil" y con riesgo de que no puedan concluirse de momento.

Son la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la obra complementaria de la vía Pagador-Guía en Gran Canaria; Costa Calma-Pecenescal y la autovía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura; Ofra-El Chorrillo en Tenerife, y la circunvalación de Tazacorte y Bajamar-Tajuya en La Palma.

Sobre el nuevo convenio, Rodríguez remarcó que "es una buena noticia para Canarias porque solo los cuatro grandes proyectos de la segunda fase de la carretera de La Aldea, el cierre del Anillo Insular de Tenerife, la vía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura, y los Llanos-Tijarafe en La Palma, generarán 8.400 puestos de trabajo, lo que supone más del 40% de los desempleados del sector de la construcción".

El consejero aseguró que el nuevo plan viario es necesario para la ejecución de infraestructuras estratégicas para las conexiones por carretera en Canarias para los próximos diez años, obras que, dijo, "son inaplazables y prioritarias para las Islas para mejorar las condiciones de conectividad de las infraestructuras viarias en condiciones óptimas de seguridad y comodidad, lo que supone mejorar la calidad de vida de los canarios, además de resolver el déficit de infraestructuras, equilibrar el mercado y generar puestos de trabajo en un sector que fue castigado durante los años de la crisis".