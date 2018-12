El campo amenaza con los tribunales

Los agricultores canarios están en pie de guerra. Si antes de final de año el Gobierno central no transfiere los ocho millones de euros en subvenciones para abaratar el agua de riego, el campo canario llevará a los tribunales al Ministerio de Transición Ecológica. No quieren más excusas. "Si este dinero no viene por las buenas, tendrá que llegar por vía judicial", sostienen. El Ejecutivo regional se suma también a la intención de los agricultores, pues si la ayuda consignada en los presupuestos generales para este año se pierde, recurrirá a la Justicia y "a las instancias que sean necesarias" para recuperarla.

Un grupo de agricultores se concentró ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno en Canarias para reclamar el ingreso de la partida. A la cita acudieron miembros de las comunidades de regantes, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias y del sector platanero con pancartas en las que se leía "Pedro Sánchez no cumple con Canarias" o "Sin dinero para el agua no hay agricultura". Los representantes de las organizaciones prevén más movilizaciones si el Gobierno central no da su brazo a torcer.

El coste del agua representa el segundo mayor desembolso de los agricultores. El metro cúbico en Canarias cuesta, según indican, el doble que en la Península -30 céntimos en la España continentral frente a los 60 o 70 que, de media, se paga aquí-. Una circunstancia que no les permite competir en igualdad de condiciones con los agricultores peninsulares, pero tampoco con productores de Marruecos o de países de Lationamérica.

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, recibió a los representantes del campo canario que acudieron a la concentración. La gestión de estas ayudas eran responsabilidad del Ministerio de Agricultura bajo la presidencia de Mariano Rajoy (PP). Con la entrada del PSOE en la Moncloa, esta materia pasó a ser competencia de Transición Ecológica. Pese a que los ochos millones en ayudas están consignados en los presupuestos aprobados para este año, el dinero sigue sin llegar. El presidente de la COAG, Rafael Hernández, no entiende los reparos que alegan desde el Gobierno central. "No hace falta firmar convenios. Solo con una orden del Ministerio se transfiere el dinero. Es difícil de explicar y de comprender que no se haya hecho ya", apuntó.

Máñez emplazó a los representantes agrícolas a otra reunión el próximo jueves. Los agricultores esperan que en ese tiempo se desbloqueen los fondos para mitigar los costes de su actividad. El secretario de la Comunidad de Regantes del Norte de Gran Canaria, Miguel Mederos, recalcó que sin esas subvenciones la situación es "insostenible". "Nosotros sin subvenciones no escapamos. No tenemos otra cosa que producir y que nos paguen. Y lo que nos pagan no nos da para cubrir los gastos", explicó.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo regional, Narvay Quintero, sostiene que estas ayudas son un derecho del sector primario de las Islas que están incluidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF), que a su vez está anclado al Estatuto, y además están en los Presupuestos Generales del Estado. "Madrid estaría incumpliendo varias leyes en caso de no realizar esa transferencia", advirtió. Aunque solo restan nueve días para que finalice el año, Quintero confía en que la transferencia se produzca en las próximas jornadas.