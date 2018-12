El PSOE canario tilda de "deleznable" que CC trate de enfrentar a canarios con catalanes

El secretario de Organización del PSOE canario, Jorge González, tilda de "bajeza deleznable" que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su partido, Coalición Canaria, intenten "enfrentar" a canarios y catalanes a cuenta del convenio de carreteras.

Asegura que "es falso" que el Gobierno central quite 200 millones de euros a Canarias para invertirlos en Cataluña, como denuncian desde el Ejecutivo canario, aparte de que "mezclan" la deuda del incumplimiento del anterior convenio con partidas para la conservación de vías de otra comunidad autónoma. "No se pueden transmitir engaños a los canarios", apuntó, al tiempo que se preguntaba si CC tiene "intereses oscuros" y "no le interesa" firmar el convenio de carreteras, que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros por importe de 1.200 millones para los próximos ocho años -más 600 millones de la deuda pendiente por las anualidades impagadas de 2012 a 2016 y ganadas por Canarias en el Tribunal Supremo-.

Pese a las palabras del socialistas Clavijo ya ha anunciado que firmará mañana el dcumento, pero ello no signifique que renuncie a los 334 millones que el gobierno de Pedro Sánchez ha recortado del acuerdo.

González admite que el convenio de carreteras es "complejo" y su tramitación conlleva "muchas dificultades" pero cree que el resultado final es "muy bueno" para Canarias".

Desde otras instancias del PSOE canario, no obstante, se trabaja para que lleguen a Canarias los más de 2.100 millones pactados hasta esta misma semana.