La Cámara se abre a debatir la ley de las Islas Verdes entre críticas de la oposición

El Parlamento de Canarias aprobó ayer la toma en consideración de la proposición de ley sobre la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, las llamadas Islas Verdes, con los votos del grupo nacionalista, mixto y popular.

Durante el debate, los grupos a favor pidieron al resto de los diputados que apoyen la iniciativa para que las Islas no vayan "a dos velocidades" y pueda haber "expectativas de crecimiento". En estos términos se pronunció el diputado de Coalición Canaria (CC) Antonio Castro, que ironizó al señalar que "el destino" ha querido que esta propuesta "llegue en Navidad", puesto que, a su juicio, Canarias ha esperado esta ley desde 1967. Castro recalcó que en los últimos 50 años ha habido un desarrollo "espectacular" en todas las islas menos en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde actualmente hay problemas graves de envejecimiento, despoblación, falta de expectativas laborales y dependencia del sector público. El diputado de CC exhortó a crear una expectativa de crecimiento y a estructurar y "dar sentido" al modelo de desarrollo turístico ligado a un modelo de economía sostenible y de Islas Verdes para evitar, entre otros problemas, las dificultades en las comunicaciones con los territorios y los constantes cambios -una decena- que ha sufrido esta ley.

Tanto el parlamentario Ramos Chinea (grupo mixto) como Hernández Labrador, por el PP, coincidieron con las reflexiones de Castro en su diagnóstico sobre la situación socioeconómica de La Palma, La Gomera y El Hierro. Chinea hizo hincapié en la necesidad de que Canarias "crezca junta" y pidió ser "solidarios" con estas islas, que sufren problemas demográficos y falta de empleo. "No es lógico impedir el desarrollo empresarial de estas islas. Reflexionen, porque no queremos ser una foto fija y envejecer en un baúl. No vamos a consentir que se nos trate como un parque temático ni queremos ser el vagón de cola de una Canarias turística a dos velocidades", explicó el diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Hernández Labrador le espetó al grupo de Nueva Canarias (NC) que entiende por qué este partido no tiene representación en las Islas Verdes. Para esta diputada, es "evidente" la necesidad de aclaración y puntualización con las anteriores leyes, además de una buena gestión política, que, según dijo, es algo de lo que carece La Palma. "Son unas islas que se han quedado atrás, aunque para algunos partidos esto sea una ventaja. Sin desarrollo turístico y con más envejecimiento", criticó la diputada del grupo popular.

"Palos de ciego"

El portavoz de NC, Román Rodríguez, aseveró que la ley de 2002 era "excepcional y provisional" y que, además, los procedimientos utilizados para sus diversas modificaciones "no han sido los mejores". Rodríguez opina que se han dado "palos de ciego sin garantías" y que la nueva modificación propuesta por CCC solo pretende "seguir desregulando" gracias a la prohibición de los instrumentos de ordenación "para impedir cualquier tipo de límite". "Esto no es barra libre, es un despropósito y nadie que esté a favor de la sostenibilidad puede aprobar esto", concluyó Rodríguez.

Manuel Marrero, del grupo Podemos, destacó el hecho de que la ley de Islas Verdes fuese la primera presentada por los nacionalistas, mientras que la de servicios sociales es la última, lo que, argumentó, "pone de manifiesto cuáles son las prioridades del Gobierno". Marrero denunció que esta ley "va en contra de la legislación estatal y europea".

La diputada del PSOE Nayra Alemán afirmó que no es verdad que esta reforma nazca porque los técnicos "no la entiendan", ya que la conocen "perfectamente", sino que les provoca inseguridad jurídica y no encuentran amparo con ella.