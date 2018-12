Canarias acudirá al Supremo si Sánchez mantiene el recorte para la carreteras

Hay voluntad política por parte del Gobierno central de que Canarias reciba los 2.134 millones de euros acordados para las carreteras pero aún ayer a última hora de la tarde Madrid seguía sin hallar una fórmula técnica que salve el recorte de los 334 millones que pretende imponer el ministerio de Hacienda por las obras que están en ejecución y que se iniciaron con retraso con dinero adelantado por Canarias, precisamente, por los recortes del Estado al convenio que expiró el 31 de diciembre de 2017. Si el sábado lo que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lleva a la firma con la Comunidad Autónoma son los 18.000 millones que Pedro Sánchez adelantó el martes en el Senado y no hay otro documento que comprometa los fondos pendientes en un futuro cercano, el Ejecutivo regional irá a los tribunales. Presentará ante el Supremo un incidente de ejecución de las cuatro sentencias por las que el Estado debe abonar a las Islas 934 millones de euros, sumando los intereses de demora.

Las negociaciones se mantendrán abiertas hasta el último minuto, pero el Gobierno regional no está dispuesto a perder ni un solo euro de lo acordado. Lo quiere todo: los 1.200 millones del nuevo plan de obras para los próximos ocho años y el pago de la deuda por los incumplimientos del convenio anterior entre los años 2012 y 2016. Es decir, los 934 millones en los que se incluyen los 334 que Hacienda pone en cuestión porque como Canarias no los ha gastado aún en su totalidad el Estado, según considera, no los puede abonar. Ello a pesar de que se había llegado a un pacto extrajudicial entre las dos partes para hacer efectivo ese pago que se incluían en dos adendas al convenio. La segunda de ellas la que atañe a las obras en marcha cuando dejó de estar en vigor el acuerdo anterior y mientras se negociaba el nuevo.

Esas siete carreteras son la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la obra complementaria de la vía Pagador-Guía en Gran Canaria; Costa Calma-Pecenescal y la autovía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura; la obra complementaria de Ofra-El Chorrillo en Tenerife, y la circunvalación de Tazacorte y Bajamar-Tajuya en La Palma. Si no se reciben los fondos para finalizarlas, el Gobierno regional estará obligado a detraer ese dinero de lo previsto para otras vías en el nuevo convenio. Es decir, se dejarían aparcados proyectos para no paralizar las que están en marcha.

Tras el mazazo inicial por el nuevo escenario inversor, el vicepresidente canario y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, se mantuvo ayer al frente de una operación negociadora para tratar de revertir la situación, buscando junto a sus interlocutores en Madrid alguna fórmula que impidiera el tijeretazo. En la negociación para parar 'in extremis' el recorte estaba implicado también el PSOE canario, representado en la figura del diputado Sebastián Franquis, con la idea de conseguir algún acuerdo que pudiera ser trasladado a la Comisión Delegada de Secretarios de Estado y Subsecretarios que preparaba ayer por la tarde el orden del día del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona. Pero según distintas fuentes, los contactos e intercambios de propuestas que se produjeron a lo largo del día no modificaban lo sustancial de lo anunciado por Sánchez. De hecho, el avance del documento que el ministro Ábalos y el presidente canario, Fernando Clavijo, firmarán el sábado por la mañana en la sede del ministerio llegó ayer a manos del Gobierno regional rozando las 20:00 horas.

La fórmula por la que apuestan el vicepresidente, sus interlocutores en Fomento y los socialistas canarios para salvar el recorte es un acuerdo al margen del convenio para transferir esos fondos en un mayor plazo de tiempo del inicialmente previsto. Una especie de pago aplazado.

Firmeza en la reclamación

Sobre este escenario, el Gobierno de Canarias se mantenía ayer firme en reclamar la totalidad de los fondos y sin atreverse a renunciar a la firma del convenio, asumiendo que en realidad no le queda otra salida porque de lo contrario, solo inicialmente, se perdería la partida correspondiente a la anualidad de este mismo año, 307 millones, de la que dependen licitaciones ya en marcha.

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, reconocía ayer que es "absolutamente necesario" firmar el acuerdo antes de que finalice el año porque la incertidumbre política no asegura que el próximo año se logre un cantidad igual ni con quién habría que negociar.

Por su lado, el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, quiso ayer poner el acento en el hecho de que el convenio se firmará finalmente en la semana que el ministro Ábalos se comprometió ante el consejero canario, Pablo Rodríguez, el pasado 23 de noviembre, es decir, en la semana del 17 al 22 de diciembre, y que, con ello, "tenemos garantizadas las partidas para las obras planeadas en todas las Islas".

Si bien obviaba que hace solo una semana era el propio ministro quien dejaba entrever que la firma se dejaría para "para más adelante" y no garantizaba que la rúbrica del documento se hiciera antes de final de año.

Con todo, Torres admitió que pese a que están seguros los 1.200 millones del nuevo plan de obras el PSOE canario está implicado a varios niveles "para lograr a que las dos administraciones lleguen un acuerdo y que vengan todos los fondos para Canarias; el 100%".

Y ya metido en campaña electoral el líder del PSOE en las Islas destacó que "es de nuevo con un gobierno socialista bajo el que se vuelve a firmar el convenio como ya se hizo en 2006, para que el Gobierno de España devuelva a los canarios el dinero que le quitó el Partido Popular".

Torres cree que en todo este proceso "ha habido una excesiva crispación y críticas a la gestión del ministerio, que tampoco ha ayudado". "Desde el PSOE estamos lanzando un mensaje constructivo, pero ha habido una excesiva crispación cuando la realidad es que, en menos de 200 días, el Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado un convenio que no firmó en cinco años Mariano Rajoy, que debió mantener todas las partidas del anterior convenio".

"Antes de la Navidad, Canarias van a tener seguros 1.800 millones y ojalá tengamos los 2.000 y empecemos a pensar que esos atascos dejen de ser la pescadilla de cada día", subrayó Torres.

Por su parte la diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, expresó ayer su "temor y sospecha" de que "esos más de 300 millones del convenio de carreteras de Canarias que no se sabe donde están, se vayan a dar a los independentistas catalanes y que sirvan para mantener a Sánchez un poco más de tiempo en la Moncloa".

Melisa Rodríguez se mostró escéptica sobre la posibilidad de que esa partida se recupera por parte de Canarias, y recalcó que "los hechos son los que son y el Gobierno central no está cumpliendo ni con los convenios, ni con las partidas presupuestarias para Canarias".