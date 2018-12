La Audiencia rechaza desclasificar el expediente sobre el accidente de Spanair

La Audiencia Nacional rechaza descalificar los documentos del expediente técnico sobre el accidente en Barajas el 20 de agosto de 2008, elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), tal y como solicitaba la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair. En su sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, señala que el recurso no puede ser estimado por la inadecuación del procedimiento, pues los documentos a los que piden tener acceso no tienen consideración de secretos oficiales ni han sido declarados materia clasificada y no están incluidos en el ámbito de la ley a la que se ampara la asociación demandante. "Es incomprensible que dejen en manos de la Comisión la decisión de entregarnos esta documentación, en un bucle que parece no tener fin. Vamos a seguir peleando hasta el final", afirmó Vera.

Durante su intervención en la comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, celebrada ayer, el director general de la asesoría jurídica de Mapfre, Claudio Ramos, afirmó que, según la ley, el compromiso del asegurador es indemnizar por los daños y perjuicios que pudieran sufrir las víctimas del siniestro hasta el límite estipulado por la suma máxima asegurada, que en este caso "no excedería los 1.500 millones de dólares", pero que el "asegurador no está obligado a pagar los daños y pérdidas realmente sufridos por el indemnizado". De esos 1.500 millones de dólares (1.317 millones de euros), Claudio Ramos afirmó que la aseguradora empleó 38,1 millones de euros en las indemnizaciones de las víctimas -15,9 millones de euros establecidos por sentencia firme y 22,2 millones de euros a través de acuerdos amistosos-.

Además, Ramos defendió que la intención de Mapfre siempre ha sido "abonar con la mayor celeridad posible las indemnizaciones correspondientes" y que, en 2014, momento en el que se lleva a cabo la primera vista previa en la jurisdicción civil, la asegurado "ya había hecho ofrecimientos extrajudiciales a los perjudicados, para evitar retrasaran el cobro de las indemnizaciones".

Por otra parte, Ramos manifestó que la aseguradora se hizo cargo de los gastos de las víctimas "antes de saber de quién era la responsabilidad", cubriendo los gastos de transporte, hospitalización o sepelios y encargándose de que "a ningún familiar le llegase una factura".