Mánez considera una "irresponsabilidad política" el uso que hace el PP del SIVE

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, calificó de "irresponsabilidad política" el uso que hace el PP de los 12 radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote y Fuerteventura. "Me llama la atención la pregunta del senador popular Joel Delgado al Gobierno porque el partido que dejó sin mantenimiento a los SIVE fue el PP y, ahora, lo que hace el Ejecutivo, es resolver el problema para que esté operativo al cien por cien todos los radares con los que cuenta el SIVE", subrayóMáñez. Quien añadió que "el contrato administrativo lo dejó sin funcionamiento el PP y se trata de un problema de mantenimiento, porque el SIVE funciona y, al margen de que tenga deficiencias, tampoco se puede afirmar de forma general que no lo hace, pues es un sistema operativo complejo". A esto añadió que ella, "por responsabilidad", no va a comentar nada más porque "afecta a la seguridad de Canarias".