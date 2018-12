Solo funcionan dos de los doce radares de Fuerteventura y Lanzarote

El senador del grupo parlamentario popular por Lanzarote y La Graciosa, Joel Delgado, confirmó ayer lo que, según el PP, era un secreto a voces pero que el Gobierno del Estado "por fin reconoce", y es que de los 12 radares que existen entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura, solo funcionan correctamente dos de ellos. Así se desprende de la respuesta ofrecida por el Ejecutivo sobre el estado de operatividad del despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Canarias.

Delgado quiso hacer su comparecencia junto al radar ubicado precisamente en Montaña Mina. Un equipo que el Gobierno de Sánchez señala en su respuesta como "parcialmente operativo" y que se pudo comprobar fácilmente que está fuera de servicio. El senador popular señaló que la situación del SIVE "es totalmente inasumible, máxime cuando, además, existen seis millones de euros en equipamientos para su arreglo que aún están en cajas cerradas sin desembalar".

"Los hechos demuestran que a Sánchez le importa muy poco la crisis migratoria, como cuando vino a Lanzarote y se negó a reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias o conocer de cerca la realidad que en esos días tenían los centros de internamiento de extranjeros no acompañados", dijo el senador. Por eso, adelantó, Sánchez comparece mañana en el Senado a petición del Partido Popular "para que informe y explique cómo está gestionando el problema migratorio que sufren Canarias y el sur peninsular". Joel Delgado recalcó que "para que no haya más muertes en el mar, para que las mafias no se aprovechen de la situación de tragedia que se vive en el continente africano, para que tengamos unas fronteras seguras y para que tengamos la tranquilidad de que se van a seguir respetando los derechos humanos, el Partido Popular ha presentado una moción que irá de la mano de una iniciativa similar en el Parlamento autonómico".

La iniciativa pretende que el ejecutivo de Sánchez se comprometa a adoptar medidas para atajar situaciones como las que se vivieron en octubre en las Islas, "abandonadas de la mano del Gobierno y con centros desbordados", asegura el PP.