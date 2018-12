La oposición se enmienda y se abre a las dos urnas para votar al Parlamento

Los partidos están hechos un lío sobre cómo se ha de articular la votación de la nueva lista regional introducida en la reforma electoral del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado el pasado 6 de noviembre. Ahora dudan si votar en una o dos urnas al Parlamento, despejada la incógnita de que van a ser dos papeletas distintas para la elección de los 70 diputados de la Cámara, diez más que en las pasadas legislaturas. En una de las papeletas los partidos harán constar los nombres de sus candidatos por cada isla (circunscripción insular) y en la otra, los de los escogidos para el reparto de los nueve escaños que se ponen en liza en el ámbito global del Archipiélago (circunscripción regional).

El pasado martes, los grupos del Parlamento acordaron que habrían dos papeletas para ambas circunscripciones y que se introducirían en una sola urna. Papeletas de distintos colores para diferenciar la lista autonómica de la insular. Partidos como el PP promovían que las dos planchas electorales fueran en una sola papeleta pero para ello se requería aprobar una ley electoral puntual, con el apoyo de los tres quintos del Parlamento, según el dictamen del Consejo Consultivo. El órgano asesor recomienda que la votación sea con dos papeletas y en dos urnas y si no es así se requiere una ley que determine el cambio.

Los grupos decidieron que no iban a realizar una ley exprés para que las dos listas fueran en una sola papeleta. Pero, al contrario de la sugerencia del Consultivo, sí vieron con buenos ojos que las dos papeletas se introduzcan en una sola urna al Parlamento, en vez de en dos, y que esta decisión no necesariamente conlleva que se apruebe una ley instrumental donde quede reflejada esa forma de votación, porque, en su opinión, es solo una cuestión de logística y no vulnera ningún derecho.

Desde Podemos partió la idea de introducir los dos sufragios en una única urna, que aceptó el PP, PSOE y Nueva Canarias (NC). Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) acudieron al encuentro del martes en respuesta a la invitación expresa del resto de partidos, pero como no han sido los que promueven la reforma electoral dejan a las demás formaciones que decidan sobre cómo se ha de articular la nueva lista regional.

Ante las dudas que puedan surgir por si una sola urna contradice el dictamen del Consultivo, los partidos han dado marcha atrás y el lunes tratarán el asunto en la Junta de Portavoces y el martes se celebrará la ponencia sobre la reforma electoral para dar su posición. Decidan lo que decidan en lo que sí hay acuerdo es que no va haber una ley exprés para ese tema, sino que será el Gobierno canario, a través del decreto que regula el proceso electoral, quien explicite cómo va a ser la votación, atendiendo, lógicamente, a lo que le traslade el Parlamento y al dictamen del Consejo Consultivo.

Juan Márquez, diputado de Podemos, expuso ayer que votar en una sola urna al Parlamento es únicamente una cuestión de "logística", pero si el resto de grupos decide ahora guiarse por el Consultivo no hay inconveniente en que sean dos papeletas y dos urnas a la Cámara. En cualquier caso, sostiene que no habría que aprobar una la ley puntual en el Parlamento para poner una sola urna, como indica el Consultivo, ya que, puntualiza, el artículo 81 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que cada "mesa -electoral- debe contar con una urna para cada una de las elecciones que deban realizarse y con una cabina de votación". En su opinión, aunque haya dos listas -autonómica e insular- ambas son para el Parlamento, con lo que se pueden poner las dos papeletas en un solo receptáculo, eso sí, diferenciando con colores la plancha regional, común a todas las islas, y la insular, donde se eligen a los 61 diputados restantes: quince para cada una de las islas capitalinas, ocho para Lanzarote, ocho para Fuerteventura- gana un diputado por el aumento de su población- ocho para La Palma, cuatro para La Gomera y tres para El Hierro.

Irrelevante

Román Rodríguez, portavoz de NC, que apoyó el martes una sola urna, asevera ahora que en realidad es un tema que carece de relevancia. Lo "importante" es que van a haber dos listas al Parlamento porque se ha aprobado una reforma electoral que entra en vigor en las elecciones del próximo mayo, asevera. Con esta modificación se bajan las barreras electorales, se crea una lista regional de nueve diputados más para darle mayor proporcionalidad a la Cámara, beneficiando a las islas capitalinas, y por lo tanto, "se rompe la triple paridad", aplaude. Rodríguez también cree que una sola urna es una cuestión meramente de logística y, aunque vio bien que las dos papeletas al Parlamento se introdujeran en un solo receptáculo, si entra en fricción con el dictamen del Consultivo está dispuesto a que se pongan dos. "A mí me da igual que se vote en una o en dos urnas, que decida la mayoría, no es relevante; lo importante es que hay dos papeletas y reforma electoral", sentencia.

Para Australia Navarro, portavoz del PP, el acuerdo sobre una sola urna trataba de evitar "más confusión" en los votantes pero si hay contradicción con el Consultivo "que sean dos urnas". Dolores Corujo, portavoz del PSOE, explica que la reunión del pasado martes fue informal. Lo que sí está claro es que no van a hacer una norma exprés para ver si hay una o dos papeletas y una o dos urnas, y que el logro está en que haya una lista regional que siempre ha defendido el PSOE.