Indignación general con Fomento

Indignación, decepción y asombro. Las críticas por el nuevo incumplimiento de Fomento en la firma del convenio de carreteras se sucedieron ayer desde diferentes sectores del Archipiélago, que no dan crédito a la vuelta de tuerca que Madrid vuelve a dar al plan de inversiones en infraestructuras viarias al retrasar y restar importancia a la rúbrica del mismo. Un nuevo giro que no solo hace peligrar los 2.100 millones comprometidos en el acuerdo a solo 17 días de que finalice el año, sino que también pone en entredicho el poder de influencia del secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, en Moncloa.

El Ejecutivo regional acusó ayer al central de intentar "hurtar" dinero a las Islas para destinarlo a otros territorios, "y allí donde tienen sus compromisos", para sostenerse en el Gobierno hasta octubre del año que viene. Tras conocer a través de los medios de comunicación que el Consejo de Ministros no aprobará los términos del convenio hasta su reunión del día 21 y que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no fija una fecha concreta para su firma, el Ejecutivo regional elevó el tono y exigió a Pedro Sánchez firmar todos los acuerdos pendientes -el de carreteras, el de obras hidráulicas, el de infraestructuras educativas y el plan contra la pobreza- antes de que finalice el año porque unos 3.000 millones están "en el aire".

El enredo del Gobierno central con sus propios compromisos no deja de levantar asombro en las Islas. En Canarias ha sentado como un auténtico jarro de agua fría que Ábalos, sin haber comunicado nada de forma oficial al Gobierno canario, anunciara en los pasillos del Congreso que la firma del convenio se produciría después del día 21, -"más adelante" según indicó-, pese a haberse comprometido a rubricarlo durante la semana del 17. Otra demora que se suma al retraso que se produjo respecto al 30 noviembre, día límite que estableció el propio Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros modificó el pasado viernes el techo de gasto de Fomento para generar el marco presupuestario que requiere la rúbrica del acuerdo plurianual de ocho años (1.200 millones), la firma de la adenda de prórroga del anterior convenio (100 millones) y la devolución por parte del Estado de lo no invertido en las Islas entre los años 2012 y 2017 (864 millones). Tras este primer paso, el Gobierno regional esperaba que el Consejo de Ministros avalara hoy los términos del convenio para fijar una fecha concreta para su firma, pero no ha sido así.

Una cuestión "protocolaria"

Ábalos, y el propio Torres, explicaron que ese era el plazo dado para la aprobación definitiva del fondo del acuerdo en la reunión del Gabinete de Sánchez pese a lo anunciado por el Ejecutivo regional y por los propios socialistas canarios a finales de noviembre. El titular de Fomento apuntó a que "lo realmente importante" era la aprobación del acuerdo en el Consejo de Ministros porque, según defendió ayer el líder del PSOE en las Islas, la firma del mismo con Canarias es meramente "protocolaria". Estas afirmaciones han generado estupor entre los constructores, empresarios y políticos del PP o Cs de las Islas, que recuerdan que se trata de un paso imprescindible.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se comprometió ayer a sellar antes de fin de año el convenio, pero el Gobierno canario no se fía. A Clavijo le suena "a tomadura de pelo" que "sistemáticamente" se den nuevos plazos "sobre algo que estaba hecho", mientras que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguró que Ábalos demuestra "un desconocimiento pavoroso" al afirmar que la rúbrica del convenio es una formalidad. "Ya no es una torpeza del ministro. Lleva seis meses en su cargo y creo que es absolutamente deliberado lo que está haciendo", afirmó. Si antes del 31 de este mes no se firma el acuerdo, el documento que el Consejo de Ministros prevé aprobar el día 21 valdrá, según indicó, "cero". Dávila también recordó a Ábalos que es necesario que se realicen documentos contables, tanto por parte del Ministerio como por la Consejería que dirige.

La gestión de Torres en esta materia también ha sido muy cuestionada. El PSOE celebró a principios de octubre en La Aldea, un municipio sensibilizado con la problemática de carreteras, la Fiesta de la Rosa con la presencia de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que no se refirió en ningún momento a la firma del convenio. Un mes después, el líder de los socialistas canarios se desplazó a Madrid para forzar a Ábalos a dar una fecha. Al retrasarse de nuevo la firma del acuerdo, Torres defiende ahora que lo importante es la materialización del mismo en la reunión del Gabinete de Sánchez al tiempo que asegura que la demora se debe exclusivamente a cuestiones "administrativas".

Precisamente hace dos días viajó a la capital de España para asistir a una reunión que congregó a los candidatos autonómicos del PSOE para las próximas elecciones. Un desplazamiento que no le sirvió para conocer de antemano que se produciría una nueva demora. Torres alegó que "no se habló de este asunto" y sostuvo, aun así, que está en "permanente contacto" con Fomento y que el Archipiélago no va perder ningún euro. Dávila, sin embargo, lo duda ya que considera que Torres no tiene ninguna capacidad para defender los intereses de Canarias en Madrid y que está siendo ninguneado por su propio partido.