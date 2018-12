Los ayuntamientos perderán los fondos contra la pobreza por no gastarlos en plazo

Canarias se arriesga a perder la partida de 30 millones de euros que destina el presupuesto del Estado de este año para la lucha contra la pobreza. Los ayuntamientos canarios tienen hasta el 31 de diciembre para justificar el gasto de los fondos correspondientes a 2017 ya que hay hasta 15 municipios que no lo han podido hacer, lo que supone también devolver el dinero al Gobierno central con intereses. Tanto la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como el Gobierno regional buscan una solución in extremis para evitar quedarse sin la financiación de 2018.

El principal problema que ha generado esta situación es la acumulación de retrasos desde que entraron en vigor las cuentas el 28 de junio de 2017. El acuerdo entre el Estado y Canarias para destinar fondos a un plan específico contra la pobreza no se firmó hasta noviembre y fue ya en enero de este año cuando la Consejería de Políticas Sociales comunicó a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la disponibilidad de planes extraordinarios con cinco millones para prestaciones sociales básicas, tres millones contra la pobreza infantil y dos millones para emergencia social. El Ejecutivo solicitó ampliar el plazo para la ejecución de los fondos y se fijó hasta el 30 de junio.

Sin embargo, no fue hasta marzo cuando el Ejecutivo consignó estos fondos y ya en abril se firmaron los protocolos con la Fecam. Fue la entidad municipal la que solicitó una nueva ampliación, que se concedió hasta septiembre. En medio de este proceso burocrático se aprobaron los presupuestos de 2018 y se elevó la partida del plan contra la pobreza hasta los 30 millones de euros. Pero la ley de subvenciones establece que hasta que no se justifique una ayuda no puede darse la del periodo siguiente.

De los 30 millones de euros de este año, 12 millones se destinan a los ayuntamientos para los distintos programas sociales pero si no se firma la nueva resolución del Estado antes del 31 de diciembre se perderían estos 12 millones. En este caso lo que se está pidiendo es que los 1,5 millones de euros de prestaciones básicas que no han gastado 15 municipios se resten de la partida global de este ejercicio.

El vicepresidente de la Fecam y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, alega que los ayuntamientos no han tenido el tiempo suficiente para poder gastar los fondos, ni se les ha permitido aplicarlos con efecto retroactivo. "El retraso en la comunicación del Gobierno a los municipios no nos ha permitido ejecutar los fondos en la fecha límite, el problema es que las partidas no se nos transfieren con el tiempo suficiente, por lo que hay ayuntamientos que los han podido gastar y otros no llegaron a tiempo", agrega Hernández.

El dirigente municipal niega que las corporaciones locales no tengan capacidad para ejecutar los fondos y recuerda que el año pasado ocurrió algo similar con las partidas que vinieron del Estado para guarderías, que tampoco dio tiempo de gastarlas en su totalidad por la demora en las transferencias. Hernández confirmó que si se devuelven los fondos será con intereses porque así lo estipula la ley.

Mientras los alcaldes argumentan que la Comunidad Autónoma les transfirió la partida tarde, la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional culpa a los retrasos del Estado de esta situación y en las últimas semanas se han intensificado los contactos con el Ministerio con el fin de negociar una fórmula que permita no perder los fondos de este año. La propuesta más plausible es que se reste lo no ejecutado más los intereses a la partida correspondiente.