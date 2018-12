El PSOE canario dice que el retraso del convenio de carreteras se debe a razones "administrativas"

El secretario general del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que el retraso del Gobierno central en la firma del convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma se debe exclusivamente a razones "administrativas". "No es fácil poder cerrar un convenio de esta envergadura, hablamos de 2.300 millones de euros, es una cuestión exclusivamente administrativa, y están corriendo para llevarlo al Consejo de Ministros del día 21", ha ahondado el líder de los socialistas canarios.

Cuestionado sobre si supo o no del retraso de la firma en la reunión mantenida este miércoles en Madrid, Torres ha explicado que en ese encuentro, que congregó a los candidatos autonómicos del PSOE para las próximas elecciones, "no se habló de este asunto". "Porque, además, yo estoy en permanente contacto con el Ministerio de Fomento y se están cumpliendo los plazos, que dicen que el convenio se materializará en la semana del 17 al 21", ha agregado.

El secretario general del PSC-PSOE ha afirmado que lo verdaderamente "preocupante" sería que el texto no fuera al Consejo de Ministros, lo que garantizó en varias ocasiones que ocurrirá el próximo día 21, ya que la posterior rúbrica "es un acto exclusivamente protocolario, porque tras la autorización del Consejo de Ministros ya no hay marcha atrás".

"Por tanto, no se va a perder ningún euro; se va a firmar el convenio. El 21 de diciembre se materializarán en el Consejo de Ministros esas partidas económicas, y a partir de ahí, que el Gobierno de Canarias empiece las obras, porque este mes se firma el convenio y espero que al día siguiente se adjudique la obra de La Aldea y empiecen las obras en Tenerife y en el resto de islas que están dentro del acuerdo", enfatizó el socialista, que avisó que, en caso contrario, "la responsabilidad será del Gobierno de Canarias".

Torres ha detallado que este jueves ha hablado con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y ha precisado en varias ocasiones que el compromiso era que el convenio se materializara en la semana del 17 al 21. "Ahí es donde tenemos que poner todos los esfuerzos, porque se está corriendo desde el punto de vista administrativo para tener el convenio cuanto antes", ha añadido el dirigente del PSC-PSOE, que ha criticado que desde el Gobierno regional y desde Coalición Canaria (CC) hayan elevado el tono de los reproches tras la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez y no durante el mandato de Mariano Rajoy. "Cuando hubo razones políticas fue cuando el Partido Popular retiró en los años 13, 14, 15, y 16 las partidas del convenio", ha aseverado Torres en referencia a los recortes que el Ejecutivo central del PP hizo unilateralmente en las partidas del convenio con la excusa de la crisis, tras lo cual la Justicia ha ordenado al Estado el ingreso en las arcas autonómicas de los dineros no transferidos en su momento.