"Canarias es un buen lugar de retiro para los jubilados japoneses"

Nacido en Tokio hace 62 años, Masashi Mizukami es un gran conocedor de Iberoamérica, donde ha desempeñado los cargos de embajador en Argentina y consejero de la Embajada en México. Desde hace dos años, está al frente de la la diplomacia japonesa en España y, en este tiempo, ha visitado las Islas Canarias en dos ocasiones para estrechar lazos.

¿Qué papel ha jugado Canarias en la historia de la pesca de Japón?

A los japoneses siempre nos ha gustado mucho comer pescado, especialmente el atún. Antes los barcos pesqueros necesitaban un puerto cerca de donde faenaban como refugio y sede para descansar. En ese sentido, Canarias tiene muchos atractivos para los navíos japoneses, porque ofrece muy buen servicio tanto a la tripulación como a los buques y, además, hay un clima excelente.

¿Qué puede hacer Canarias para continuar estrechando lazos comerciales con Japón?

Para seguir creciendo, no solo debe que mirar hacia la pesca. Debe pensar en traer a los japoneses hasta las Islas por otros motivos como, por ejemplo, el turismo. Por sus cualidades, también había bien en promocionarse como destino para los jubilados, que pueden venir a pasar unos años después de terminar su etapa laboral y después regresar a Japón con sus familias. Aquí hay una gran cantidad de restaurantes japoneses y eso es fundamental para las personas mayores que salen del país. Por otra parte, el próximo mes de abril, con motivo de la entronización de Naruito, los japoneses disfrutarán de unas largas vacaciones de 15 días, algo que no es habitual en el país. Ese será un buen momento para que vengan a visitar Canarias, porque normalmente los turistas japoneses que visitan Europa recorren tres países en una semana, de manera que las Islas, por su lejanía, no pueden entrar en su circuito vacacional. Además, sabemos que en sus primeras visitas a España, los japoneses se decantan por conocer ciudades como Barcelona o Madrid, y es en sus segundos o terceros viajes al país cuando deciden profundizar y visitar otras comunidades.

¿Cuál cree que es el secreto del idilio entre la cultura nipona y la española?

No podemos negar que para mis compatriotas España es, principalmente, flamenco, jamón, sol, Don Quijote y toros. Pero se ven muy sorprendidos cuando les digo que este país es el segundo productor de coches en Europa, así que España no es solo los tópicos. Por otra parte, cuando los españoles piensan en Japón piensan en la tecnología que se desarrolla allá, pero nosotros buscamos que también conozcan nuestra cultura. Después de España, donde más gente estudia flamenco es en Japón y, aquí hay mucha pasión por el manga. No sé el motivo, pero siempre ha habido una estrecha relación cultural.

¿Cómo han sido los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países?

Hace 150 años Japón se abrió al mundo, ya que hasta entonces estaba cerrado. En Japón no existían los Derechos Humanos, la libertad, las igualdades, la democracia o el cuidado del medio ambiente. En estos 150 años hemos aprendido todos estos conceptos de otros países occidentales como España y, en los últimos 70 años, también de Estados Unidos. Ahora, hemos conseguido ponernos al mismo nivel. Hace algo más de un mes, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, visitó España y aseguró que los dos países tenemos conceptos comunes con respecto a la sociedad y con estas bases comunes tenemos que seguir avanzando en nuestras relaciones. Yo siempre digo que este año es el 150 plus, porque es el primero después de los primeros 150 años de vínculo entre España y Japón.

¿Porqué su visita a Canarias en este momento?

Vengo para celebrar la Fiesta Nacional de Japón con la comunidad de las Islas. Este año es especial porque este evento conmemora el 85 aniversario del emperador Akihito, que será el último que celebre en el cargo, puesto que ya ha anunciado que abdicará a final de abril.

Tras anunciar la abdicación de Akihito se ha abierto el debate sobre el papel de las mujeres en la sucesión del trono.

Sí, esa es una decisión que se debe tomar a dos niveles. No solo hay que abordarlo en el Parlamento, también es algo que debe decidir la propia familia real. Hasta ahora no se había debatido nada sobre la ley sálica porque no había sido necesario, aunque ya hemos tenido emperatrices a lo largo de la historia.