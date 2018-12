Un mes "vital" para Canarias

El Archipiélago tiene por delante un "mes vital". Solo restan veintiséis días para que finalice el año y los gobiernos canario y estatal solo han sellado el convenio de infraestructuras turísticas. Un mes y algo más de una semana después de la reunión entre el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el jefe del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en el que el primero se comprometió a tener firmados antes de finalizar noviembre todos los acuerdos, todo sigue en el aire.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, que este lunes ejerció de portavoz del Ejecutivo regional, urgió a Madrid cerrar antes de que finalice el año los convenios pendientes de firma. Quintero, tras la reunión del Consejo de Gobierno, señaló que el único que tiene una fecha orientativa es el de carreteras -en la semana del día 17 de este mes-. Precisamente este martes Quintero firmará en Madrid el protocolo de Obras Hidráulicas por doce años, dotado de una inversión de 915 millones para 185 obras en todo el Archipiélago. Este paso, sin el sello de, al menos, el primero de los tres convenios que abarca el protocolo, no quiere decir nada. "Es una hoja de ruta, de intenciones. Pero hasta que no firmemos el primer convenio no tendremos cerrado la ficha financiera, que en este caso sería de 296 millones para Canarias", expuso.

Junto con el protocolo si se firmará, en cambio, un convenio de 10 millones para obras de interés regional pero que no se engloban en los 915 millones de euros para proyectos hidráulicos.

Sobre la mesa también está pendiente de firma el Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias (PIEC). Este acuerdo parece estar más estancando que el resto porque el Gobierno regional ni siquiera sabe si finalmente será plurianual, como solicita, o no. La consejera de Educación, Soledad Monzón, explicó que en el encuentro que Clavijo mantuvo con Sánchez este aspecto quedó claro. Sin embargo, no ha sido así, pues indicó que el Ministerio de Educación "sigue sin dar respuesta a ese acuerdo y, por lo tanto, no se tiene fecha ni garantía de que vaya a ser plurianual, que es lo que se está esperando ultimar".

Mientras que el Ejecutivo regional defiende que el convenio sea plurianual en el que durante tres años se reciban 42 millones de euros, Madrid pretende que sean "simplemente" los 42 millones que recoge los presupuestos estatales de 2018.