Estabilización de los empleados públicos

Todos los grupos presentan enmiendas que afectan al capítulo de personal. CC, PP y ASG proponen un plan de estabilización para los empleados públicos interinos y temporales con el fin de reducir ta tasa de temporalidad en la Administración autonómica hasta el 8%. Los restantes grupos también buscan consolidar la situación de estos trabajadores aunque es Podemos quien más se acerca a la petición de los sindicatos Sepca e Intersindical, que demandan que los empleados anteriores a 2005 no se sometan a los procesos de concurso oposición iniciados por la Comunidad Autónoma. Sin embargo, el secretario general de Sepca, Manuel González, acusó ayer a Coalición Canaria de "falta de respeto" y "ninguneo" a los trabajadores de la Comunidad Autónoma, porque en los presupuestos diseñados para 2019 no ha introducido ninguna de sus propuestas. Sin embargo, desde la Dirección General de Función Pública se advierte que no hay consenso sindical suficiente para afrontar aún una petición de estas características. A las demandas de dos de los cinco sindicatos de la mesa general el Ejecutivo responde con que al menos debe existir un consenso entre todas las fuerzas sindicales, algo que hoy por hoy es muy difícil debido al enfrentamiento existente entre Sepca e Intersindical, por un lado, y UGT, CCOO y CSIF, por otro, lo que complica la situación.