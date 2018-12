CSIF tilda de absurdo prohibir policías armados dentro del comité de empresa

CSIF ha señalado en un cominicado que sus representantes sindicales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma "no salen de su asombro, pues no entienden cómo un representante de los trabajadores, amparados posiblemente por un sindicato, faltan al respeto a los derechos fundamentales y laborales de delegados sindicales de la Policía Local, que tienen derecho a estar presentes en las Mesas de Negociación. El sindicato mostró ayer su rechazo a la queja presentada por miembros del comité de empresa del Consistorio capitalino en la que instaban a que los representantes sindicales de la Policía Local no acudan a las reuniones con el arma reglamentaria.

Según CSIF, en la queja presentada se recogía una petición para que los policías locales no vayan armados a la Mesa de Negociación, por la "intimidación que supone los uniformes y la tenencia de armas en una situación de negociación que, ha de ser de igual a igual". "Hemos de recordar que, cuando los policías acuden a estas reuniones, no lo hacen en su condición de agentes de la autoridad, sino como representantes de los trabajadores, unas veces de atuendo normal, cuando están en su día libre y otras con su uniforme de trabajo.