"Pasé miedo, bajaban bolas de fuego"

"Fui a evacuar los barrios de La Culata con Cuevas Caídas, en Tejeda; tanto a vecinos como animales de sus propiedades, y hubo un momento que me quedé atrapado en la carretera. Bajaban bolas de fuego por los árboles y las rocas que caían sobre el vehículo oficial; no veía y no podía respirar y pasé miedo. Fui el último en salir de aquel agujero pero gracias a Dios pude hacerlo". Así recordaba ayer el sargento primero de la Guardia Civil, Antonio José Álvarez Swift, los momentos de peligro que vivió en el incendio de la Cumbre del pasado 20 de septiembre de 2017, cuando colaboraba en prestar ayuda a la población civil. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior le reconoció ayer su actuación, destacando que lo hizo "con grave riesgo para su vida y superando el nivel de exigencia reglamentaria". Y por ello fue galardonado con la concesión de la medalla al mérito de la protección civil en su categoría de bronce y con distintivo rojo.

Como él, otras diez miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército de Tierra, Armada Española, Unidad de intervención de Emergencias de Canarias, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 (CECOES) de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife fueron condecorados también con medalla de bronce y distintivo rojo y azul por sus actuaciones heroicas en la misma Delegación del Gobierno en Canarias; en un acto en el que estuvieron la delegada Elena Mañez; la subdelgada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayáns; su homólogo en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, y la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Rita María Domínguez, así como diversas personalidades de la sociedad civil y militar, compañeros y familiares de los premiados.

También se entregaron medallas a siete colectivos y organismos- Guardia Civil, el Cabildo de Gran Canaria, Cruz Roja Española en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y Protección Civil del municipio de Telde y Arona- por su destacada labor en diversas misiones de emergencia.

La nota de humor al solemne acto la puso el presidente del Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (de Nueva Canarias), que se levantó de su sitio para hacerse la foto junto a los premiados de su institución, y la medalla que cayó al poco de ser impuesta a la jefa del Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife, María Dolores Septién Terreros.

El capitán de Fragata de la Armada Española, Adolfo García Quintela; que fue premiado a título individual por su apoyo en el planeamiento de los ejercicios que anualmente realiza la Fuerza de Acción Marítima (MARSEC) y en el seguimiento de la situación de emergencia sismovolcánica que se produjo en El Hierro en 2011, fue el encargado, en nombre de los condecorados, de agradecer la distinción impuesta por el Gobierno de España.

En su discurso, destacó que en cualquier catástrofe y calamidad el objetivo siempre es el mismo: "rescatar el máximo de vidas humanas y recuperar a la población lo antes posible de la situación vivida", como así lo indica el Protocolo I del Tratado de Ginebra de 1949. Y recordó a los que habían fallecido en acto de servicio.

"Hoy llevamos todos el mismo uniforme, aunque no lo parezca", subrayó el militar para indicar que a pesar de que hay diversos cuerpos que trabajan en Seguridad y Emergencias en el territorio español todos son un único equipo a la hora de actuar ante cualquier siniestro o tragedia.

Un derecho y un deber

La delegada del Gobierno, Elena Mañez, cerró el acto con una alocución en la que destacó el papel de los premiados porque con su profesionalidad y compromiso como individuos contribuyen a lograr una sociedad mejor. "Con sus valores admirables nos cohexionan como sociedad", destacó Mañez, quien subrayó que la seguridad es uno de los índices de calidad y bienestar de cualquier sociedad.

Mañez puntualizó que la seguridad no es solo un asunto de los cuerpos de Emergencias, sino un derecho de todos pero también "un deber" como ciudadanos porque con nuestra prudencia y actitud todos contribuimos a lograrla de alguna manera.

"No somos conscientes de la importancia que tienen los miembros de Protección Civil no solo en grandes catástrofes, sino día a día; en cualquier tipo de actos", dijo Mañez en referencia a la presencia de efectivos en actos lúdicos y festivos, de apariencia inocua.

La delegada del Gobierno de España en Canarias resaltó también que el éxito del sistema nacional de Protección Civil radica en la "cooperación y colaboración de distintas administraciones y cuerpos, con sus respectivos medios" y, en ese sentido, no olvidó a las organizaciones no gubernamentales y voluntarios que en, situaciones de emergencia, se ponen en marcha con su altruismo y dedicación para colaborar.

Asimismo, aprovechó la celebración del 40 aniversario de la Constitución española para "poner en valor" la importancia de la existencia de sociedad unida, que proteja los derechos y libertades de todos. "Una sociedad unida sin amenazas y sin riesgos", añadió, mientras apuntó que, en un mundo globalizado como el de hoy, la seguridad y protección de los ciudadanos también abarca a otros ámbitos de la vida como es el respeto por la Igualdad y por el Medio Ambiente.