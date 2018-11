La ley de memoria histórica da luz verde al registro de víctimas del franquismo

El próximo 20 de enero se cumplirán 82 años desde que el régimen franquista matara a su padre, Segundo Rodríguez. Aralda Rodríguez no recuerda nada de aquel día porque apenas contaba con unos meses de vida. Su memoria solo alberga los recuerdos que le trasladó su madre de aquella fatídica madrugada en la que irrumpieron en su casa para llevarse a su progenitor. Rodríguez vivió ayer, desde la tribuna del salón de plenos de la Cámara regional, una jornada especial. El Parlamento de Canarias aprobó por mayoría la ley de memoria histórica del Archipiélago y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas isleñas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. CC, PSOE, PP, NC y ASG dieron su apoyo a la norma, que agilizará la localización y exhumación de los represaliados, frente a la oposición de Podemos.

La nueva ley contempla la creación y actualización de un registro de víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista -el Ejecutivo regional ya cuenta con un listado orientativo de personas represaliadas que asciende a 700 ciudadanos-, la puesta en marcha de una Comisión Técnica de la Memoria Histórica, la aprobación de un protocolo de exhumaciones e identificación de personas desaparecidas durante el periodo que abarca la norma (1936-1978), la elaboración de un mapa de fosas del Archipiélago y el funcionamiento de un banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas.

El texto también recoge la articulación de una estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, establece medidas para símbolos y actos contrarios a la misma y prevé la anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales vinculados con prácticas represivas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La norma contempla, asimismo, la creación de un centro virtual documental que proponga medidas para la recuperación y acceso a la información referida a la memoria histórica del Archipiélago, la promoción del conocimiento de esta materia y el establecimiento de lugares y monumentos para el conocimiento de l a memoria histórica, como el salón de plenos del Parlamento, que acogió consejos de guerra.

Cuarenta y tres años después de la finalización de la dictadura franquista y cuarente desde el nacimiento de la Constitución Española, la ley de memoria histórica de las Islas nace sin unamidad entre los grupos parlamentrios y entre las asociaciones.

La ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), recibió durante el trámite parlamentario 70 enmiendas, de las que doce fueron presentadas por el PSOE, diez por NC, seis por ASG, una por CC y cuarenta y una por Podemos. Precisamente la formación morada, al ver rechazadas sus propuestas, se desmarcó de una norma que fue promovida como una proposición de ley por todos los partidos parlamentarios. De los 56 votos emitidos, solo los siete diputados de Podemos se decantaron por el no.

El parlamentario de Podemos, Manuel Marrero, explicó que su oposición responde a que esta norma "es insuficiente" porque no da respuesta a las demandas de todas las asociaciones -las de Memoria Histórica Franchy Roca, la de Agaete, la de Memoria Histórica Las Palmas y la Eduardo Suárez mostraron hace semanas su contrariedad-, supone "desaprovechar la oportunidad" de contar con la mejor norma en esta materia y no amplía el periodo de aplicación hasta 1983, año de aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Aralda Rodríguez es en la actualidad la presidenta de la asociación de Memoria Histórica de La Palma. En la tribuna del salón de plenos estuvo acompañada por Balbina Sosa y Mercedes Pérez Schwartz, de las asociaciones de Arucas y Tenerife. Las tres coincidieron en destacar que ayer fue un día especial porque con la aprobación de la ley confían en que se fomente la búsqueda, localización e identificación de los represaliados.

La diputada de NC, Esther González, resaltó que considera fundamental la implantación de medidas coercitivas para que las administraciones que no colaboren con la retirada de símbolos franquistas sí lo hagan, mientras que la socialista Victoria Hernández celebró el paso dado, si bien advirtió que es necesario seguir trabajando por una ley más completa. El parlamentario popular, Miguel Jorge, sostuvo, por su parte, que con esta norma se deben cerrar heridas y no reabrirlas "como parece que pretenden algunos grupos". Guadalupe González Taño, diputada de CC, lamentó a su vez que la norma no se aprobara por unanimidad mientras que la parlamentaria de ASG, Melodie Mendoza, señaló que ahora "toca dar utilidad a la ley".

Todos los grupos del Parlamento canario coincidieron en ensalzar la lucha de las asociaciones de memoria histórica para que esta ley sea ya una realidad.