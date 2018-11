Clavijo duda de Madrid y advierte que está vigilante con los acuerdos pendientes

Fernando Clavijo (CC) duda de la palabra de Madrid. Pese a que el Ministerio de Fomento se ha comprometido a suscribir en la semana del 17 de diciembre el convenio de carreteras -dotado de unos 1.200 millones para seis años-, el presidente del Ejecutivo regional indicó ayer que "no es la primera fecha que dan y no se cumple". El jefe del Gobierno canario lamentó que el único acuerdo que se ha firmado hasta el momento haya sido el de infraestructuras turísticas, por lo que subrayó que estará vigilante para que los protocolos pendientes de firma se cierren antes de fin de año. El PSOE insistió, por su parte, en que deje de lado las "batallas estériles" porque el compromiso del Estado "ha estado claro" desde el principio.

"Solo hay fechas orientativas, pero esperamos y deseamos que se cumplan", recalcó Clavijo, quien también afeó a quienes tachan la actitud reivindicativa del Ejecutivo regional como un modo de "calentar el ambiente". El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), se comprometió con Clavijo a firmar antes de que finalizara este mes los convenios pendientes de rúbrica en la reunión que mantuvieron en Moncloa el pasado 25 de octubre. No ha sido así.

Clavijo, en sesión plenaria, apuntó a que el Ejecutivo canario está presionando para que Madrid ceda y con la firma del protocolo de obras hidráulicas el 4 de diciembre también rubrique el primer convenio de los tres por cuatro años que aglutina el acuerdo en esta materia y que suponen la recepción de unos 915 millones para el desarrollo de 285 obras hasta 2029.

Trabas para las firmas

No es la única traba que describió el jefe del Gobierno canario. Respecto al convenio de infraestructuras educativas, dotado de unos 42 millones para cuatro años, Clavijo denunció que el Ejecutivo central está "empeñado" en que éste no sea plurianual pese a ser lo comprometido. El presidente canario también incidió en la necesidad de recibir cuanto antes los fondos para el plan contra la pobreza porque si éstos se reciben a finales del año, indicó, no habrá tiempo para ejecutar el programa. Lamentó, a su vez, que Madrid no haya fijado una fecha concreta para el concurso de subasta eólica, que se estima que será a mediados de diciembre pese a que debió salir en septiembre.

El presidente del Gobierno canario también reclamó al Estado "estar a la altura de las circunstancias" para que Canarias no se vea perjudicada por la bajada de fondos del 3,6% que la Comisión Europea (CE) planea para las regiones ultraperiféricas (RUP) en el nuevo periodo presupuestario. A su juicio, los territorios más alejados del viejo continente demostraron en la cumbre que acogió Las Palmas de Gran Canaria que son capaces de llegar a cuerdos y generar un frente común para luchar por sus intereses, por lo que pidió a los estados miembros a los que pertenecen "una mayor implicación" en su batalla. Aseguró, a su vez, que salió de la reunión con "un sabor agridulce" porque el Gobierno central, pese estar presente un secretario de Estado, no participó en dicho encuentro.

Los populares también arremetieron contra la actitud del Ejecutivo estatal, pero también señalaron al regional como responsable de los retrasos en las firmas de los convenios pendientes. La secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro, criticó la "dejadez" del Gobierno de Sánchez y la "incompetencia" del Ejecutivo de Clavijo para asegurar que ahora el Estado cumple con el Archipiélago a "cuentagotas, como quiere y cuando quiere", al tiempo que acusó al vicepresidente y consejero regional de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, de actuar "de forma simplona" por no reaccionar ante una nueva prórroga para la firma del convenio de carreteras.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, indicó que el Gobierno canario debe ser "exigente" para que se cumpla con todos los acuerdos, si bien recordó que el Ejecutivo canario, "pese a disponer de dinero, no se lo gasta". La diputada socialista Nayra Alemán, afirmó, por su parte , que todos los convenios se cerrarán lo antes posible y afeó a Clavijo que no asuma la "improvisación continua" del Gobierno canario para modificar los acuerdos que conduce también a la dilación. "Están haciendo guerra de donde único pueden hacerla. El compromiso ha estado claro desde el principio y son batallas estériles completamente", sostuvo.