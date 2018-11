Mapfre debe explicar en el Congreso las indemnizaciones por el JK5022

La comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente aéreo de Spanair en agosto de 2008, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, ha considerado finalmente necesaria la presencia de directivos de la compañía Mapfre, aseguradora del avión siniestrado, para completar los trabajos que llevan a cabo los diputados en torno al siniestro y la situación de los supervivientes y familiares de las víctimas. Aunque en principio se consideró que estas comparecencias no entraban en el ámbito de los objetivos que persigue la comisión y se rechazó la solicitud que ya había planteado anteriormente la Asociación de Afectados del vuelo JK5022, ayer hubo un cambio de criterio por parte de los grupos parlamentarios.

Con todo, la comparecencia no correrá a cargo del presidente de Mapfre, Antonio Hurtado, tal como reclamaba la asociación. En su lugar será el director general de la Asesoría Jurídica de la compañía, Claudio Ramos, quien dará las explicaciones sobre las pautas que se siguen en las indemnizaciones que se han aplicado.

Este es uno de los seis testimonios nuevos que solicitó el colectivo de afectados en un escrito registrado la semana pasada antes de que la comisión inicie la elaboración del informe de conclusiones sobre las causas del accidente y las medidas que deben arbitrarse en el futuro en España para tratar de impedir que se repita.

El acuerdo fue adoptado por todos los grupos pese a las reticencias del PP, que seguía sosteniendo que, al margen de las valoraciones que se puedan hacer sobre las indemnizaciones, la comparecencia de los directivos de la aseguradora escapaban a los objetivos que se marcó la comisión. La Asociación de Afectados considera, sin embargo, que esta debía analizar no solo las causas del accidente, sino también las condiciones en que se están produciendo las indemnizaciones a las víctimas y que para ello era "imprescindible" la presencia de los directivos de Mapfre. Considera que los responsables de la aseguradora deben "explicar por qué no dedican la totalidad de la póliza de seguros contratada por Spanair a reparar el daño causado y por qué insisten en no aceptar las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y siguen recurriendo en el Tribunal Supremo esas condenas, sometiendo a las familias a un desgaste injustificable".

La Mesa de la comisión ha aceptado también el resto de las comparecencias solicitadas, todas ellas consideradas por la asociación presidida por Pilar Vera como "testimonios muy relevantes e imprescindibles para poder sacar unas conclusiones que se aproximen a la verdad" sobre las causas del siniestro y la gestión del mismo por parte de la administración aeronáutica. Entre las seis comparecencias aceptadas figura la de Fernando Palao Taboada, que era el secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento en el momento en que se produjo el siniestro. Es, según Vera, "una de las personas que tienen la clave de la gestión de la tragedia y que, sin embargo, se han ido librando de dar explicaciones". También será interrogado Justo Sánchez Marín, que fue "el inspector que figura en los papeles como el firmante del certificado de aeronavegabilidad del avión" para que pudiese volar hasta el 22 de agosto, ampliando de forma no aclarada, según la asociación, la prórroga que había expirado en julio.

El resto de los comparecientes son: Enrique Sanmartí, director general de Aviación Civil; Luis Rodríguez Caso, sargento de la Guardia Civil cuyo testimonio, según las víctimas, "es muy revelador de lo que ocurrió en las comunicaciones internas después del siniestro"; y James Huspeth, piloto americano y jefe de MapJet, la compañía propietaria del avión del incidente ocurrido en Lanzarote en 2007.