El presidente arremete contra la Fiscalía General del Estado por maniobrar en el ´caso Grúas´

Fernando Clavijo arremetió ayer contra la Fiscalía General del Estado por maniobrar en el caso Grúas para ocultar un informe favorable a archivar la causa. El presidente del Gobierno canario denunció ayer las "anomalías" que se han producido en el procedimiento en el que se dilucida si debe o no ser investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación por la privatización del servicio de retirada de vehículos durante su etapa de concejal y alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna. Clavijo anunció que ya ha dado instrucciones a sus letrados para que estudien las acciones legales pertinentes contra las "anomalías" que atribuye al Ministerio Fiscal, al que acusa de haber "hurtado" un informe positivo para él a la espera de perder su condición de aforado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna remitió el caso Grúas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en noviembre del pasado ejercicio. Desde el 28 de octubre de este año, la Fiscalía General del Estado tenía sobre la mesa el borrador de un informe del ministerio público del TSJC en el que su teniente fiscal no aprecia indicios de delito en la actuación de Clavijo y plantea el archivo de la causa. El 8 de noviembre, 48 horas después de la publicación de la nueva carta magna canaria, la Fiscalía de Canarias finalmente emite un informe en el que solicita la devolución del procedimiento al juzgado de La Laguna sin entrar a analizar si observa indicios de que Clavijo haya o no cometido alguna infracción.

La Sala de lo Penal del TSJC, con el voto en contra de su presidente, Antonio Doreste, decidió el martes remitir el caso al juzgado de La Laguna al declarar su falta de competencia tras la pérdida de la condición de aforado de Clavijo. "No descarto ninguna de las acciones legales para defenderme como ciudadano y para esclarecer las causas que han motivado tanto interés en dilatar esto en el tiempo, ocasionándome un perjuicio como ciudadano y como presidente del Gobierno", subrayó Clavijo. Bajo su punto de vista, es muy grave que la Fiscalía tuviera "una posición establecida" que le exculpaba y que haya sido "hurtada" a la Sala y a él, informa Efe, con el argumento de que iba a entrar en vigor el nuevo Estatuto.

El presidente también se quejó de que la Sala haya decidido devolver el caso al juzgado de instrucción sin haberle escuchado, como pone de relieve el voto particular del presidente del TSJC, Antonio Doreste, quien proponía extender la "ultraactividad" del aforamiento hasta conocer la posición de la fiscalía sobre el fondo del caso.

El presidente de Canarias insistió en que no descarta nada en sus acciones legales, incluido recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, tanto contra la actuación de la Fiscalía como contra la decisión del TSJC de devolver el caso a La Laguna, porque "de manera consciente" se dieron instrucciones a la Fiscalía del TSJC "para que aparcase su posicionamiento", lo cual es "de una gravedad extrema" porque es la Sala la que decide si es competente o no, no el Ministerio público.

Clavijo aseguró, a su vez, que el caso Grúas procede de "una denuncia política" de Podemos y Nueva Canarias y añadió que "es más que evidente que la voluntad de todos aquellos que están participando de manera activa por acción o por dejación" es desgastarle como presidente y como candidato en las próximas elecciones. El objetivo, recalcó, es "buscar mi condición de investigado para articular y justificar una serie de medidas que ya han anunciado, como pedir que dimita o una moción de censura; ese es el único objetivo de esta denuncia política". A su juicio, todas las "irregularidades y anomalías" que han marcado el proceso "hacen pensar que hay muchas personas interesadas en que me llamen en calidad de investigado".

El presidente regional afirmó, también, que le es indiferente si el caso lo lleva el TSJC o el juzgado de La Laguna porque cree en la justicia. En cuanto pueda, indicó, va a pedir declarar de manera inmediata para aclarar su actuación como alcalde y concejal, que fue ajustada a derecho y "en el interés general de los ciudadanos de La Laguna".

"¿Qué van a pensar los ciudadanos? Lo que yo pienso y seguramente ustedes, que al final no se está impartiendo justicia", concluyó Clavijo.