Clavijo cuestiona que la Fiscalía se haya desentendido del ´caso Grúas´

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, criticó ayer que la Fiscalía Superior de Canarias no haya entrado en el fondo del caso Grúas sino solo en la forma remitiendo la causa al tribunal ordinario tras la pérdida del aforamiento del jefe del Ejecutivo con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía. Según Clavijo, la Fiscalía no solo sigue sin contestar a sus escritos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que determine si debe ser o no investigado en este caso y sobre el sobreseimiento de la causa, sino que ha "dilatado inexplicablemente" su respuesta y se ha limitado a decir que no es competente tras tres meses desde que se le instó a que se pronunciara.

El presidente espera ahora por la decisión del TSJC para que o bien le diga si hace caso a la Fiscalía y devuelve la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, o si decide que es competente y le pide a la Fiscalía que entre a valorar el fondo del caso, aunque también la Sala puede determinar directamente si es o no investigado por su actuación cuando era concejal y después alcalde de La Laguna en un préstamo municipal para evitar el quebranto del servicio de grúas. El TSJC ya trabaja en el informe y lo tendrá listo probablemente esta semana.

Esta causa tomó ayer protagonismo de nuevo en el pleno del Parlamento regional por las preguntas de Nueva Canarias y el PSOE sobre las manifestaciones de Clavijo y del consejero de Justicia y secretario general de CC, José Miguel Barragán, sobre la supuesta imparcialidad de la Fiscalía al demorar su respuesta en este caso. Clavijo aclaró que no cuestiona el papel de la Justicia sino que pidió al TSJC que el ministerio público informara ya sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si le imputaba o no. Solo se ha defendido ante actuaciones "anómalas" tras no recibir respuesta de la Fiscalía, expuso el presidente.

Además, dejó claro que su situación de aforado no ha sido un privilegio sino que le ha "perjudicado" porque no ha podido "abrir la boca durante dos años", hasta que se aprobó la modificación del Estatuto de Autonomía y perdió el aforamiento.

Por tanto, "ahora", tras la aprobación del nuevo Estatuto, es cuando ha podido ejercer su "legítima defensa" al considerar que la Fiscalía "ha dilatado de forma inexplicable" el proceso relativo a este caso. Asimismo, recalcó que únicamente ha presentado escritos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde pone de manifiesto la demora de la Fiscalía y ha actuado como un "ciudadano" y que el consejero de Justicia lo ha defendido como "secretario general de un partido político". Y recuerda que la Fiscalía no solo no ha entrado en valorar si lo investiga o no sino que tampoco ha contestado a su escrito sobre el sobreseimiento de la causa, tras defender Clavijo que no ha habido quebranto alguno, que el mantenimiento del servicio de grúas fue por el bien de los ciudadanos de La Laguna y que todo se hizo correctamente.

Este es un caso jurídico sin precedentes ya que, por primera, vez una ley de rango superior, el Estatuto de Autonomía, suprime los aforamientos a la vez que un presidente de un Gobierno autónomo se encuentra pendiente de una decisión del TSJC. Clavijo espera ahora que el Alto Tribunal entre en el fondo porque, reitera, que es una denuncia política de dos partidos: Podemos y Nueva Canarias -Por Tenerife. Está convencido de que si no fuese presidente del Gobierno estas dos formaciones políticas no habrían presentado una denuncia, cuyo objetivo es "dañar" su imagen de cara a las próximas elecciones. El presidente ha sido reelegido como candidato de CC a las elecciones de 2019 con lo que la demora en determinar si es o no investigado fricciona con su carrera electoral.

Román Rodríguez, portavoz de NC, no entró a valorar el caso pero sí mostró su "preocupación" porque Clavijo haya dicho que la Fiscalía ha retrasado de manera maliciosa su informe sobre el caso Grúas. Consideró que le" inquieta" la imagen del presidente y de la institución que preside al haber hecho públicas sus dudas sobre la imparcialidad de los poderes del Estado en el ámbito de Canarias.

La portavoz del PSOE, Dolores Corujo, recordó a Clavijo que "bastantes privilegios ha tenido con el aforamiento como para ahora marcarle los plazos a la justicia". Corujo ironizó sobre "la pareja de justicieros" que hacen Clavijo y Barragán, quienes salen "en comandita como si fuesen Batman y Robin o en versión hispana el Quijote y Sancho Panza" acusando a la Fiscalía de un retraso intencionado. Para Clavijo esta comparación es "desagradable y de mal gusto".