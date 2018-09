Torres exige a CC que deje la crispación porque se firmarán todos los convenios

El secretario general del PSOE canario y candidato a la Presidencia del Gobierno, Ángel Víctor Torres, reclamó ayer al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, que "abandone la crispación" con el Gobierno de Pedro Sánchez y dé cuenta de su gestión al frente del Gabinete autonómico a los ciudadanos de las Islas. El dirigente socialista aseguró que su partido va a cumplir y firmará todos los convenios pendientes con la Comunidad Autónoma pero, advirtió, "no puede enviar un convenio que incumple el marco jurídico", en referencia al acuerdo sobre las carreteras pendiente de suscribir con el Ministerio de Fomento.

Torres le recordó a Clavijo que cuando su antecesor en la Presidencia, Paulino Rivero, se enfrentó al Estado por las prospecciones petrolíferas y los recortes de todos los convenios entre 2012 y 2015 el hoy presidente "se lo recriminó" cuando el PP "estaba machacando" a Canarias. "Ahora no hay razones para alzar la voz como se hizo en ese momento, no sé a qué vienen estos ataques", añadió el líder del PSOE regional.

Así, aseguró que el Gobierno central está "respondiendo a los convenios" y muestra de ello, dijo, es que al llegar el PSOE al Ejecutivo central firmó con Canarias el acuerdo de vivienda y ahora, matizó, están a la espera de que el Ejecutivo canario responda para firmar el convenio de depuración, de 10 millones de euros. "Se van a transferir todos los fondos, no va a quedar ni un solo euro para Canarias renegado por el Gobierno central", afirmó.

Torres fue proclamado ayer oficialmente por el partido candidato a la Presidencia del Gobierno canario. El secretario general presentó por la mañana en la sede de la formación los avales necesarios que exigen los estatutos del partido, alcanzando el máximo autorizado -270 en total-, que suponen el 2% del censo de militantes. Tras la verificación de los avales, la Comisión de Ética y Garantías validó la candidatura de Torres. El plazo finaliza el 5 de octubre, por lo que el resto de candidatos a las instituciones de las Islas tendrán que presentar sus apoyos en los próximos días.

Reflexión interna

El secretario general del PSOE canario fue muy crítico con la formación nacionalista, a la que acusó de aproximarse al PP en sus postulados y con la confrontación iniciada desde que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa. Por eso reclamó a Coalición Canaria que haga un ejercicio de "reflexión interna" sobre si realmente está a favor de las "políticas neoliberales" del PP o de "políticas progresistas" como las que defienden los socialistas. "Hay un pacto real de la derecha, la nacional y la canaria, que ya se demostró cuando el PP respaldó los presupuestos de este año a cambio de algunas dádivas", indicó.

Por eso Torres también cuestionó la política del PP de intentar diferenciarse de CC cuando han demostrado que han salvado al Gobierno en minoría de Clavijo. Por eso criticó que los populares se presenten como una "alternativa" a los nacionalistas cuando mantuvieron el año pasado al Gobierno y este año lo seguirán haciendo en la negociación de los presupuestos autonómicos de 2019. La próxima semana comenzarán las negociaciones del Ejecutivo con las formaciones políticas canarias y ya el PP ha anunciado que se sentarán en los próximos días con Hacienda. "A mí no me han llamado pero supongo que lo harán igual que con el resto de las formaciones políticas, el PP dice que no tiene líneas rojas para negociar pero nosotros sí", añadió Torres en referencia al incremento del presupuesto de Educación hasta el 4%, más fondos para la educación infantil de 0 a 3 años, un plan de vivienda específico para Canarias, partidas para las pensiones no contributivas y otras medidas que contribuyan al "reequilibrio social".

Por eso el dirigente socialista advirtió al presidente Fernando Clavijo que deje de enfrentarse a Madrid y explique a los ciudadanos canarios su gestión al frente del Gobierno regional porque, en su opinión, "Canarias está en mal lugar y a la cola en dependencia, educación, sanidad o infraestructuras. No podemos resignarnos y hay que abrir un nuevo ciclo político en las Islas", añadió.

Ya metido en campaña, Ángel Víctor Torres subrayó que el único partido con posibilidades reales de cambiar el signo político de las Islas es el PSOE, que es la formación mejor colocada en las encuestas en las Islas. Los sondeos no le son favorables a CC y por eso "están en la confrontación con Madrid para desviar la atención como tinta de calamar para no dar cuenta de su mala gestión al frente del Gobierno y eso lo deben saber los ciudadanos canarios", añadió.

En clave interna, el también vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria presumió de la unidad que ha mostrado el PSOE para la mayoría de las candidaturas a las instituciones canarias, en las que no hará falta que voten los militantes porque se han presentado candidaturas únicas. Torres quiere aprovechar esta unidad para conseguir atraer más votantes e, incluso, disputar plazas complicadas con muchos años de dominio de un partido, en clara referencia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o al Cabildo de Tenerife. Por eso consideró que las planchas que encabezan Patricia Hernández y Pedro Martín son las mejores posibles para poder medirse a CC, que gestiona estas instituciones desde hace décadas.