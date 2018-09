El PSOE denuncia que el Consistorio de Valverde tira desechos en El Tamaduste

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Valverde, Dolores Padrón, denunció ayer un vertido de escombros en un solar en el pueblo de El Tamaduste, situación que "si ya es de por sí indignante, lo es más si se tiene en cuenta que el responsable es el propio Ayuntamiento".

La portavoz socialista asegura que se han depositado residuos de construcción y plásticos en un solar cercano a la depuradora, "pese a que no es un punto limpio y con el agravante de que el responsable es el propio Consistorio". Padrón explicó que se trata de un vertido de residuos de la construcción, plásticos y arbustos secos que, desde su punto de vista, "no puede ser legal, porque no se han colocado en un punto limpio donde esté autorizado depositar este tipo de desechos, que además ofrecen una mala imagen para esta zona costera de la capital insular", insistió la representante socialista.