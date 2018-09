El archivo de un expediente disciplinario despeja el camino de Rosell al CGPJ

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado el expediente disciplinario abierto a la magistrada Victoria Rosell por publicar en su cuenta de Twitter una fotografía de un atestado policial, según comunicó ayer el órgano de gobierno de la judicatura.

La exdiputada de Podemos, que es titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ve despejada así su aspiración a integrar el nuevo CGPJ, órgano que ha iniciado el proceso para renovar a sus vocales el próximo mes de diciembre.

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) y el promotor de la Acción Disciplinaria en el CGPJ, Ricardo Conde, propusieron suspender a la juez de empleo y sueldo un mes, pero la Comisión Disciplinaria ha rechazado la sanción por cuatro votos a tres. La mayoría de vocales, por tanto, concluye que Rosell no incurre en una falta muy grave de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función por haber difundido la carátula de un atestado de la Guardia Civil.

En la imagen de Twitter, pese a algunos tachones, se veían los números profesionales de dos agentes y la matrícula del coche denunciado. Iba acompañada, además, de un comentario realizado en pleno escándalo del máster de Cristina Cifuentes (PP) en Madrid, con alusión al principio de igualdad ante la ley cuando "recibes un atestado por 'delito de falsedad en documento oficial' por una pegatina de la ITV", recogía, a modo de crítica, el controvertido tuit.

Sin daño ni perjuicio

La falta muy grave del artículo 417.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que ha sido denunciada Rosell requiere no sólo la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio judicial, sino que "causen algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona", extremos que no se dieron en la actuación de la magistrada, tal y como defendió en sus alegaciones contra la propuesta de sanción.

Se trata del segundo expediente a la juez que el CGPJ archiva en poco más de un año. En el anterior también se planteó la suspensión de funciones durante un mes por intervenir en una causa mientras estaba recusada, pero la Comisión Disciplinaria rechazó la sanción por cinco votos a dos. La queja fue presentada por el letrado que la había recusado.

"Hay una campaña objetiva contra mí y me gustaría que me dejaran en paz. Llevan dos años de acoso con denuncias que no tienen ninguna base legal", asegura Rosell, que señala como responsable al magistrado Salvador Alba, suspendido cautelarmente por el CGPJ y pendiente de juicio por maniobrar contra Rosell para perjudicarla en su carrera. "Es un horror estar todo el día pendiente de él porque tienes que responder quejas o informes. Eso también es una forma de acoso", advierte la juez.

Rosell aclara que antes de ser diputada no fue sometida a ningún expediente, pero desde que renunció por la querella del exministro José Manuel Soria (PP) lleva dos procesos disciplinarios. A eso hay que sumar otras cinco denuncias en el CGPJ, las cuales no han pasado de diligencias informativas, así como esas "dos o tres querellas" en las que interviene el abogado del exministro, todas archivadas.

Rosell teme que esa campaña de acoso no cese y vuelva a ser denunciada en los próximos días por violar la Constitución al participar en Barcelona en un acto público relacionado con el 1 de octubre, cuando en ningún momento se ha mostrado partidaria de la independencia de Cataluña.

Al margen de que haya o no otra queja contra ella, su nombre está en la lista de los 51 candidatos remitida ayer al Congreso y el Senado para proceder a la elección de los 12 nuevos vocales del CGPJ, tras ser propuesta por Jueces para la Democracia (JpD), colectivo progresista al que pertenece. También entran en la terna final el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en Las Palmas, César García Otero, y la magistrada de la Audiencia Provincial Mónica García de Yzaguirre.