Podemos rompe la unidad de la Cámara en defensa del fuero del Archipiélago

Podemos rompió ayer en el Parlamento regional uno de los particulares acuerdos tácitos o no escritos de la Cámara autonómica al desmarcarse del resto de fuerzas políticas en su visto bueno al nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. El partido de Pablo Iglesias, que lidera en el Archipiélago la diputada Noemí Santana, fue el único que no dio su apoyo al texto del próximo REF, que, no obstante, salió de la sede de Teobaldo Power con el informe favorable de la gran mayoría del Parlamento: de izquierda a derecha, desde la Nueva Canarias (NC) de Román Rodríguez hasta el Partido Popular (PP), pasando por el Partido Socialista (PSOE) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo, todos los cuales coincidieron en la importancia y el "logro histórico" que supone conseguir sacar adelante la renovación del fuero de la Comunidad Autónoma en la actual Legislatura.

El informe favorable de la Cámara canaria es un trámite preceptivo una vez que el REF -en realidad su vertiente económica, dado que la modificación de su parte fiscal ya se llevó a cabo- cuenta con la aprobación del Congreso de los Diputados. El singular fuero del Archipiélago suele ser uno de esos asuntos en los que los partidos se cuidan muy mucho de romper los consensos, dada su importancia para la sociedad y la economía de la región. Sin embargo, Podemos -donde vienen siendo muy críticos con los beneficios que el REF ha reportado a los ciudadanos- insistió en esta idea y, so pretexto de que la reforma ha sido "una oportunidad perdida" para conseguir un régimen más social, dio su voto desfavorable al informe. "Este no es el REF que queremos. Propusimos convertirlo en el Régimen Económico, Social y Fiscal. Queremos un REF al servicio de la gente", argumentó Santana, que se enganchó en un rifirrafe con la Mesa de la Cámara -el órgano de gobierno del Parlamento- por su decisión de no permitirle defender un informe alternativo.

La versión de Podemos sobre el REF y su potencial impacto en la economía y sociedad canarias distó muchísimo de la que defendieron las restantes fuerzas políticas. "El REF y el Estatuto son lo mejor que podemos dejar a las futuras generaciones", resumió el presidente regional, Fernando Clavijo.

El presidente del PP en el Archipiélago, Asier Antona, defendió que el texto que ha salido de las negociaciones en las Cortes "puede empezar a cambiar para siempre la calidad de vida de los canarios", un optismo al que se sumó su tradicional adversario político, el PSOE, en palabras de su diputado Manuel Marcos Pérez, que hizo hincapié en la posibilidad que se abre "para convertir a Canarias en un territorio de equidad y justicia social". José Miguel Ruano, de CC, se quedó con que el REF determina el carácter "singular" de Canarias en el Estado y Román Rodríguez, con que "es vital para el bolsillo de los canarios" al fijar las bonificaciones al transporte, los fondos contra la pobreza y la supresión del impuesto al sol.