El Gobierno se abstiene en el debate sobre el sueldo de los expresidentes

"Lo que decida la Cámara bien decidido estará". Con esta frase despachó ayer el jefe del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la pregunta de Podemos sobre su opinión respecto de la posibilidad de aprobar un sueldo o paga vitalicia a los expresidentes de la Comunidad Autónoma, una medida de la que él, en principio y en última instancia, sería beneficiario directo en el futuro. Y una medida que está sobre la mesa en el marco de la tramitación de la futura Ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno, sobre la que las distintas fuerzas políticas no tienen una postura común, en casos ni siquiera en su propio seno.

No ocurre esto último en el caso de Podemos, cuya líder en el Archipiélago y portavoz parlamentaria, Noemí Santana, dejó claro en la sesión plenaria celebrada ayer que la formación morada no tiene la más mínima intención de apoyar la eventual aprobación de una paga vitalicia a los expresidentes de los sucesivos gobiernos regionales. Aunque Fernando Clavijo en ningún momento entró en el fondo del asunto, Santana le espetó que "si pretende cobrar un sueldo Nescafé de por vida, explíqueselo antes a los pensionistas", un ataque ante el que el nacionalista insistió una vez más en que no son el Gobierno ni su presidente quienes han de fiscalizar la labor del Parlamento, sino al contrario, de modo que se limitó a repetir que lo que la Cámara autonómica decida en su momento -donde, además, Coalición Canaria, su partido y el único que apoya al Ejecutivo, están en franca minoría- "bien decidido estará".

En cualquier caso, la representante de Podemos insistió en el ataque, que extendió al resto de grupos parlamentarios, y se preguntó retóricamente si "¿de verdad creen que estando Canarias como está es adecuado hablar de dar un sueldo e incrementar los privilegios a los expresidentes?". Santana aprovechó la ocasión para recordar la reciente subida de las retribuciones de los diputados y hacer hincapié en algunos de los datos negativos que sufre la sociedad de las Islas, como los bajos salarios de los trabajadores, las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes o la situación de muchos pensionistas. "Viven en un mundo paralelo; somos servidores públicos, la política no es un modo de vida", enfatizó la portavoz de Podemos. Y lo cierto es que sus advertencias no han caído en saco roto, cuando menos no si se tiene en cuenta que el grueso de los restantes partidos con representación en el Parlamento dudan de la conveniencia de aprobar una medida que, seguramente, les acarrearía furibundas críticas desde diversos sectores de la sociedad.

En este sentido, y al margen del abierto rechazo de Podemos, en el Partido Popular (PP) aún no hay una postura definida al respecto. Fuentes del grupo parlamentario explicaron que con seguridad exprimirán al máximo el plazo para la presentación de enmiendas -que finaliza el próximo 8 de octubre- antes de fijar una postura sobre el sueldo a los expresidentes. Y algo parecido ocurre también en las filas de Coalición Canaria (CC), donde la posición final está también por definirse. En CC no se oponen de entrada a que pueda aprobarse esa paga o sueldo -cosa distinta serán las condiciones o los términos de esa retribución, que tendrán que estudiarse en su momento-, pero son igualmente conscientes de que el contexto sociopolítico, con el descrédito acumulado por los servidores públicos en los últimos años a golpe de causas judiciales -caso Gürtel, caso ERE, caso Millet, caso Eólico en Canarias...-, y la todavía difícil situación económica de muchas familias no precisamente aconsejan sacar adelante medidas de este tipo.

Consejo de Ministros

En esta línea, en el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) creen que una fórmula que podría debatirse en pos de un acuerdo es la de importar al marco institucional de la Comunidad Autónoma el modelo del Consejo de Estado. ¿Qué significa esto? Pues que los expresidentes, precisamente por su experiencia y el servicio que pueden prestar en defensa del interés del Archipiélago, pasarían a formar parte del Consejo Económico y Social (CES) de la región, y sería a ese cargo al que se vincularían sus emolumentos. Así pues, los expresidentes servirían a las Islas, en tanto que miembros del CES, como una suerte de órgano consultivo y de opinión.