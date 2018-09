Clavijo acusa a Ábalos de querer hurtar a las Islas 450 millones de las carreteras

La polémica entre los gobiernos central y regional por los impagos de las cantidades correspondientes a los convenios de carreteras del período 2012-2016 subió ayer varios grados y amenaza dilatar aún más la firma del nuevo acuerdo. El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, acusó al Gabinete que capitanea Pedro Sánchez, y más exactamente a su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de pretender hurtar a las Islas los casi 450 millones de euros que la Administración autonómica tuvo que poner de su bolsillo en aquellos años para poder ejecutar las obras de más urgencia después de que el Gobierno estatal, entonces con el Partido Popular (PP) al frente, decidiera de forma unilateral romper lo acordado en el convenio con la excusa de la crisis. Clavijo, que en otra intervención ante el pleno del Parlamento reconoció abiertamente que en su ejecutivo no se fían de Ábalos, respondía así a las modificaciones que Fomento ha introducido en el acuerdo extrajudicial que se había alcanzado con el depuesto gabinete de Mariano Rajoy para que el Estado abonara a la Comunidad Autónoma las cantidades no satisfechas en su debido momento.

El nacionalista no solo se quejó de nuevo del retraso en la firma del próximo convenio de carreteras, sino que, además, le espetó a la bancada del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) que el gobierno de sus correligionarios en Madrid "nos quiere quitar ahora 450 millones de euros". El acuerdo inicial al que se había llegado con el PP tras las tres sentencias del Tribunal Supremo, que dio la razón al Ejecutivo del Archipiélago y obliga a la Administración central a transferir los 865 millones impagados, es que estos se devolvieran en anualidades de casi 108 millones -durante ocho ejercicios- y que estas cantidades se exceptuaran de la aplicación de la regla de gasto. Sin embargo, en el borrador del acuerdo extrajudicial que Fomento envió la semana pasada se habla de un primer pago de cerca de 450 millones -la suma equivalente a los dineros que tuvo que adelantar la Comunidad Autónoma para las obras de mayor necesidad- y no hay mención alguna de la regla de gasto. Y ¿qué supone esto? Pues que ese primer pago, que desde Madrid están dispuestos a hacer de inmediato, se sumaría al superávit de las Islas y, por tanto, y por imposición de la regla de gasto, solo podría destinarse para saldar deuda pública, capítulo en el que la región no tiene problemas. En otras palabras: no podría destinarse para sanidad, políticas sociales, educación... ni, paradójicamente, tampoco para carreteras.

Fuentes de la Consejería de Hacienda, cuya titular, Rosa Dávila, está llevando las conversaciones con Fomento para tratar de reconducir la situación -Canarias exige, básicamente, volver a los términos del acuerdo alcanzado con los populares-, explicaron que la propuesta de Fomento supondría llevar el superávit hasta más de 700 millones -los alrededor de 300 que el Ejecutivo canario también quiere liberar de los límites de la regla de gasto y esos casi 450 de los impagos en carreteras-, una cantidad que quedaría cautiva para el pago de deuda y sin repercusión directa en los servicios públicos. Más leña al fuego de las ya de por sí tensas relaciones entre ambos gobiernos, hasta el punto de que Fernando Clavijo defendió la necesidad, una vez resueltas las modificaciones del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF), de que se adelanten las elecciones generales. "No tenemos fecha para firmar ni un solo convenio" -están pendientes de la firma no solo el de carreteras, sino también los de obras hidráulicas, infraestructuras turísticas...-, lo que, a juicio del presidente canario, evidencia que "ustedes", en alusión a la bancada socialista, "no son garantes" de los intereses del Archipiélago. En consecuencia, según el argumentario de Clavijo, para las Islas es "conveniente" la convocatoria anticipada de elecciones una vez aprobados el Estatuto y el REF -en la recta final de su tramitación en las Cortes- y si el gobierno de Pedro Sánchez "no da salida" a los convenios. "Esto evidencia lo que le importa Canarias al PSOE y la poca capacidad de influencia que tienen ustedes [los socialistas isleños] en su partido", subrayó.

"Enamoramiento"

La portavoz del grupo parlamentario socialista en la Cámara regional, Dolores Loly Corujo, no se arredró ante las duras críticas de Clavijo, a quien ve, dijo, en un estado de "enamoramiento" con el nuevo líder del PP nacional, Pablo Casado, con quien el nacionalista se reunió a comienzos de mes "para defender los intereses de Canarias", replicó el dirigente autonómico, que recordó que los populares gozan de amplia mayoría en el Senado, de ahí su importancia para sacar definitivamente adelante el Estatuto y el REF.

Sea como sea, Corujo insistió en la "irresponsabilidad" del dirigente nacionalista cuando defiende el adelanto de los comicios, lo que precisamente, argumentó la también alcaldesa de San Bartolomé de Lanzarote, podría echar por tierra la aprobación del nuevo REF y de la nueva constitución de la Comunidad Autónoma, habida cuenta de que su tramitación quedaría en punto muerto con la disolución de las Cortes. "Tiene usted cierta tendencia a dejarse llevar por el efecto mediático sin tener en cuenta los intereses generales; pide elecciones en un momento vital para Canarias, que necesita culminar el REF y el Estatuto, y para eso necesitamos estabilidad", remarcó la portavoz del PSC-PSOE, que acusó al presidente de plegarse "a los despechados voceros del Partido Popular".

Desde los restantes grupos parlamentarios, los también nacionalistas de Nueva Canarias (NC) mostraron su apoyo al Ejecutivo regional para que exija a Fomento respetar el acuerdo extrajudicial que se había cerrado con el PP para satisfacer la deuda de los convenios de carreteras. El presidente y portavoz de NC en la Cámara, Román Rodríguez, aseguró que en todo aquello que tiene que ver con que se pueda gastar el superávit en los servicios públicos su partido "estará de lado no de su gobierno [puntualizó a Clavijo], sino de los intereses de Canarias".