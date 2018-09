El Senado rechaza tramitar por la vía de urgencia Estatuto y REF

La Mesa del Senado ha rechazado esta mañana la tramitación por la vía de urgencia de los proyectos legislativos de reforma del Estatuto de Canarias y de la modificación de los aspectos económicos del REF, y mantendrá el calendario que había previsto la semana pasada y el que se contempla concluir todo el proceso parlamentario en esta cámara antes del 21 de noviembre.



De hecho, hay un compromiso de los grupos parlamentarios y de los órganos de gobierno del Senado de agilizar al máximo el paso por las respectivas comisiones, la de Comunidades Autónomas y la de Hacienda, para incluir la posterior aprobación definitiva de los nuevos textos en el pleno del 23 de octubre.

La Mesa no ha visto razones para respaldar la solicitud presentada por CC y NC por considerar que la importancia de ambos proyectos no aconsejan una tramitación de urgencia, alegando además que tampoco se había utilizado ese procedimiento en el Congreso de los Diputados, y porque no, de facto, no supone mucha diferencia de tiempo respecto al calendario real previsto.

El trámite de urgencia hubiera limitado a 20 días el proceso parlamentario desde su publicación en el Boletín Oficial del Senado, que se produjo el pasado viernes. CC y NC solicitaron esa vía ante los riesgos de que la inestabilidad política pueda provocar un adelanto electoral y una disolución de las Cortes antes de que se culmine la tramitación en el Cámara Alta, lo que haría decaer ambos proyectos y volverían a la casilla de salida para su toma en consideración en la próxima legislatura.