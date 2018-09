Canarias rechaza el acuerdo propuesto por Fomento para saldar la deuda de carreteras

El Gobierno de Canarias no está dispuesto a aceptar el acuerdo extrajudicial que el Ejecutivo central le ha puesto sobre la mesa para saldar la deuda millonaria en materia de carreteras. No al menos en sus actuales términos. Así lo dejó claro la portavoz y consejera de Hacienda del Gabinete autonómico, Rosa Dávila, tras el Consejo de Gobierno celebrado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria.

El Estado le adeuda a la Comunidad Autónoma un montante de 865 millones de euros, incluidos los intereses, por cantidades impagadas correspondientes a los convenios de carreteras del período 2012-2016. La voluntad de ambas administraciones es que se llegue a un acuerdo extrajudicial satisfactorio para cerrar este conflicto entre gobiernos. Sin embargo, el primer borrador de acuerdo enviado por el Ministerio de Fomento, que dirige José Luis Ábalos, "no es satisfactorio" para los intereses del Archipiélago, adelantó la portavoz del Ejecutivo canario. Hay que recordar que las arcas estatales han de transferir esa cantidad a las arcas regionales después de que el Tribunal Supremo sentenciase que la Administración central debe satisfacer las cantidades acordadas en su día en los convenios de carreteras que luego decidió recortar, so pretexto de la crisis económica, de forma unilateral.

Rosa Dávila reconoció que el texto enviado desde Madrid no solo no está en la línea de los intereses de la autonomía sino que, además, incluye errores formales de bulto. En este sentido, la responsable de la Hacienda canaria confirmó que la propuesta de acuerdo incluye como institución canaria al Consell de Ibiza, administración propia de las islas Baleares, lo que sirvió a la representante del Gabinete que dirige Fernando Clavijo para hacer hincapié en el aparente escaso cuidado que el gobierno de Pedro Sánchez está prestando al asunto. "Sí, incluso en los escudos hay errores? Si en eso, que es lo menor, se equivocan, pues imagínese en lo mayor", se quejó Dávila. La portavoz del Gobierno que timonea Coalición Canaria agregó que tal vez sea necesario recordar que el Archipiélago "no está en un cajón debajo de Baleares".

Dávila explicó también que de momento no hay un borrador del nuevo convenio de carreteras, un nuevo acuerdo que desde las Islas se viene reclamando insistentemente y que en todo caso queda al margen de la orden del Supremo para que se reintegren las cantidades no percibidas del período 2012-2016. Es decir, que los fondos que se consignen en el nuevo acuerdo son independientes de la deuda de 865 millones, a los que se sumarán para la mejora de la red viaria de las Islas.