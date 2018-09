Antona exige la reapertura del aula para alumnos especiales del CEIP Mayantigo

El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, exigió ayer al Gobierno de Canarias la reapertura del aula Enclave del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mayantigo, en Los Llanos de Aridane (La Palma), según un comunicado del PP. Las aulas Enclave son unidades de escolarización en centros educativos ordinarios, en las que se proporciona respuesta educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Oliver Martín, portavoz de los familiares afectados, aseguró que la tutora de los alumnos sufrió un accidente y está de baja, pero añadió que no entiende "cómo todavía no hay un profesor sustituto después de diez días de inicio del curso escolar". "Siento que tenemos a nuestros hijos de la mano de dios", puntualizó. Martín pidió a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias "una solución inmediata, a pesar de que solo tengamos a cinco niños", ya que "son diez días de demora, de incertidumbre, y esto no es integrador ni va de la mano de la política social" de la que presume el Gobierno.

La respuesta de la Consejería de Educación llegó solo unas horas después del comunicado del PP. "El Centro de Educación Infantil y Primaria Mayantigo podría abrir su aula Enclave, de concretarse la solución que propone la Consejería a la dirección del centro, para suplir la baja de la profesora de Pedagogía Terapéutica". En la nota, la Consejería precisa que los profesores de las aulas Enclave han de tener la especialidad de Pedagogía Terapéutica, toda vez que su alumnado presenta necesidades específicas. En este caso, la baja de una docente de PT y la falta de profesorado sustituto con esa especialidad ha hecho que no se abra esta aula y que cinco menores hayan tenido que quedarse en casa hasta el momento. Sin embargo, existe otra docente en el mismo centro educativo con esa especialidad, por lo que la Consejería ha planteado a la dirección del centro nombrar un docente más para el centro y que la especialista asuma temporalmente el aula Enclave.