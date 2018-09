El PP muestra su temor a que la guardería de Santa Cruz se mantenga cerrada todo el año

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma denunció ayer la situación en la que se encuentra la guardería municipal, "fiel reflejo de la incapacidad y falta de gestión" del Grupo de Gobierno (PSOE-CC). El centro educativo está finalizado desde mayo de 2017, fecha en la que el Ayuntamiento recibió la obra. El PP sostiene que desde aquel momento, el gobierno capitalino "no ha sabido qué hacer" con la escuela infantil, llegando incluso a proponer una gestión directa "que tal y como le advertimos, no era posible" por el plan de ajuste al que se encuentra sometido el ayuntamiento que impide la contratación de personal, "lo que tras perder un tiempo valioso ha tenido que reconocer". Tras más de un año con la guardería finalizada, cerrada y a la espera de la gestión, el concejal de Educación, Raico Arrocha, informó en el pleno municipal de julio que su previsión era que la guardería estuviera abierta a mediados de este mes de septiembre, un anuncio celebrado por un número notable de familias de Santa Cruz con hijos menores, y que se ha demostrado "que era irreal" hasta el punto de que los populares temen que el centro no esté abierto "en todo lo que resta de 2018".