Naranjo inicia la revisión del negociado de los informativos por ser un acto "nulo"

El administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, promoverá la revisión de oficio del procedimiento negociado sin publicidad que impulsó su antecesor al frente del ente autonómico, el dimisionario Santiago Negrín, para tratar de dar continuidad a los informativos públicos. Un procedimiento que no concluyó, ya que Naranjo Sintes finalmente resolvió que fuera la propia RTVC la que asumiera la gestión directa de los servicios informativos, y que en el ente entienden "nulo de pleno derecho".

El administrador de Radiotelevisión Canaria compareció ayer una vez más ante la Comisión de Control de RTVC del Parlamento regional cuando han transcurrido tres meses desde que asumiera el reto de evitar que la televisión pública dejase de emitir, de modo que ha cruzado ya el ecuador de su mandato, que tiene una duración improrrogable de seis meses. Naranjo Sintes acelera así para resolver en las próximas semanas dos asuntos sin cerrar: el de los servicios informativos -que camina también por vía judicial- y el del contrato para el transporte de la señal de la radio y la tele públicas, de vital importancia para el futuro de RTVC.

El que fuera miembro de la Audiencia de Cuentas de Canarias hasta que decidió aceptar el encargo del Parlamento para sacar del atolladero a la radiotelevisión pública -encargo in extremis que a punto estuvo de frustrarse por las reticencias de la oposición ante el nombre propuesto por Coalición Canaria- explicó durante su respuesta a los grupos parlamentarios que se busca una solución para el asunto de los informativos. Aunque el administrador único del ente no fue en su respuesta más allá de que la próxima será una semana clave, en RTVC entienden que el procedimiento negociado sin publicidad que impulsó Negrín para adjudicar el contrato de los informativos "está afectado de nulidad de pleno derecho", lo que indefectiblemente conduce el expediente a un proceso de revisión de oficio no sin que antes, eso sí, se pronuncie el Consejo Consultivo.

Hay que recordar que Negrín optó por el negociado sin publicidad después de que se declarase desierto el concurso previo para la adjudicación del contrato para la prestación de los servicios informativos a causa de los errores de las tres empresas licitantes a la hora de presentar sus ofertas. En cualquier caso, la Justicia decidió a continuación suspender cautelarmente el concurso, que, no obstante, ya había sido declarado desierto. Así, Negrín circunscribió el negociado sin publicidad a las tres firmas que habían concurrido al proceso ordinario -Liquid Media, Nuntium TV y Videoreport-, un proceso cuya legalidad cuestionó en los tribunales esta última empresa, que, paradójicamente, sería después la elegida por Negrín por su oferta "más ventajosa". El capítulo concluyó con la dimisión de Negrín el pasado mayo ante las dudas del juez sobre sus competencias para resolver el negociado. Un negociado que el nuevo equipo de RTVC juzga ahora "nulo de pleno derecho" y que no se llevó a efecto, pasando la gestión de los informativos a manos públicas, con la llegada de Sintes.

Aunque el asunto está judicializado, Naranjo Sintes se afana para dar con una "solución jurídica" al entuerto, una solución que no presenta muchas alternativas más allá de dejar correr el tema en los tribunales. Así las cosas, la opción "más viable" -prácticamente la única si se considera la nulidad de pleno derecho del expediente- pasa por la revisión de oficio del procedimiento. Una fórmula, la de la revisión de oficio, que es una potestad de la Administración pública para revocar sus propios actos o decisiones, ya sea modificándolos, sustituyéndolos o incluso suprimiéndolos definitivamente. La idea es que la próxima semana se plantee la revisión de oficio como posible solución, de tal forma que pueda pronunciarse el Consejo Consultivo, un pronunciamiento a partir del cual Naranjo Sintes y su equipo tomarán las decisiones pertinentes.

Con todo, el asunto más "complicado" es el del contrato para el transporte de la señal, un servicio imprescindible para que puedan continuar las emisiones de la radio y la televisión públicas. Lo cierto es que en el tema de la señal existe un expediente de nulidad abierto sobre un servicio ya prestado -el del transporte de la señal por Cellnex una vez vencido el plazo del contrato ordinario- durante la etapa de Negrín en RTVC. Una vez resuelto el expediente de nulidad, que implicará el pago a la empresa, en Radiotelevisión Canaria confían en que el nuevo expediente para la contratación del servicio no se demore.

En lo estrictamente político, la comisión de control de ayer sirvió para comprobar cómo las críticas del PP a Santiago Negrín se han convertido en felicitaciones a su sucesor. La portavoz de los populares en la comisión, Luz Reverón, felicitó al administrador único e hizo de contrapeso de las críticas del resto de la oposición, especialmente de Podemos y Nueva Canarias (NC), cuyos portavoces, Juan Márquez y Esther González, criticaron una pretendida censura en los informativos públicos, censura que Sintes negó de plano. El auditor, que recibió también la censura del socialista Gustavo Matos porque la tele sigue siendo, dijo, "tele Clavijo", aseguró que se trabaja para mejorar los informativos, antes de gestión externa.