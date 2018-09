Clavijo avisa que prefiere prorrogar las cuentas a apoyar "populismos"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió ayer los grupos de la oposición que no apoyará "populismos" ni "falsas promesas" para sacar adelante los presupuestos del próximo año, pues su Ejecutivo no va a "tirar por la borda" el trabajo realizado en esta legislatura "por mucho que se acerquen las elecciones". "Preferimos renovarlo, pero no vamos a hacer un presupuesto que deje a la Comunidad Autónoma peor que con un presupuesto prorrogado", señaló tras presentar el Bono Residente Canario en Tenerife.

Clavijo aseguró que su Gobierno está "haciendo la tarea" y elaborando el presupuesto, que será "expansivo" al menos en 400 millones aunque sin la posibilidad de invertir el superávit de 600 millones ante la inflexibilidad del Gobierno central para suavizar los criterios de la Ley de Estabilidad, para a comienzos de octubre empezar las negociaciones con los grupos de la oposición. El presidente insistió en que no va a aplicar medidas "que puedan comprometer las buenas finanzas de la Comunidad", pues se ha hecho un trabajo "exhaustivo" en esta legislatura para recuperar los servicios públicos, mejorar la financiación autonómica y reformar el REF y el Estatuto de Autonomía. El presidente defendió, al respecto, la "seriedad y rigurosidad" de su Gobierno, remarcando que si las demandas de los grupos "van en esa línea", se optará por aprobar unas nuevas cuentas, las últimas de esta legislatura. Estamos "dispuestos a hablar" de todo, subrayó, y a "hacer rebajas fiscales puntuales con sentido común" para que "repercutan" al ciudadano, pero no "cualquier cosa o falsas promesas" aunque vayan en contra de las expectativas electorales Coalición Canaria.

Las nuevas cuentas se elaboran con la idea, subrayó Clavijo el día anterior en un encuentro con miembros de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), de preparar a Canarias ante un contexto de "incertidumbre" y "desaceleración".

Incidió en que hay mucha inseguridad a nivel mundial debido a la "política proteccionista" de Estados Unidos, las tensiones con China, el brexit o el panorama político español que "no es estable", pues "no se sabe" si va a haber nuevo presupuesto o elecciones anticipadas. Y no ocultó que hay una "rebaja" en las expectativas de crecimiento para 2019 debido a esa inestabilidad, si bien sostiene que en Canarias se seguirá creando el empleo porque la economía crecerá en torno al 2%.

Clavijo apuntó que "es pronto" para saber si la desaceleración se puede convertir en crisis aunque hay indicadores que han cambiado pues ha caída la llegada de turistas low cost al Archipiélago y el precio del barril del petróleo ha pasado de 50 a 80 euros.

"Todo nos afecta, vivimos en un mundo globalizado y debemos estar preparados para lo que venga", apuntó, resaltando, a modo de ejemplo, que la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales debe estar garantizada aunque haya un escenario de "adversidad económica".