NC acusa a Clavijo de intentar beneficiar a "amigos" con los eSports

El presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, aseguró ayer que la comunidad educativa, la opinión pública y el Parlamento han dado "un revolcón democrático" al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en su "sinrazón" de querer imponer los videojuegos competitivos en la educación y ponerse así "a la cabeza del negocio".

Para el líder de Nueva Canarias, los videojuegos son "un negocio legítimo" promovido por los clubes de fútbol, pero era "poco razonable" que el presidente del Gobierno se pusiera a la cabeza del negocio porque haya "un conjunto de amigos con los que anda por ahí que tienen intereses económicos". "Dicen las malas lenguas que no solo es un capricho del presidente, sino que hay intereses económicos detrás de este asunto, y el cultivo para el negocio son los chicos y chicas", agregó Román Rodríguez.

"Hay mil actividades extraescolares potencialmente útiles, también con nuevas tecnologías, que se alejan del negocio de los videojuegos deportivos, que en algunos casos son violentos, sexistas, generan adicción y sedentarismo", dijo Rodríguez respecto a la decisión del Ejecutivo de cancelar la liga de videojuegos competitivos que tenía proyectada.

Clavijo solo tenía la opción de "recular" porque si seguía adelante el Parlamento estaba dispuesto a imponer por ley la prohibición de esas competiciones en la educación, afirmó.

Para el dirigente de Nueva Canarias, "el presidente no puede imponer sus aficiones al sistema educativo" y así lo han manifestado padres y madres, así como profesionales de la medicina y de la educación física, según informa la agencia Efe.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, espera que "no se continúen poniendo puertas al campo" en relación con la polémica generada en torno a la liga escolar de eSports y la suspensión de la misma decidida por la Consejería de Educación. "Se trata de una realidad que viene y es un proyecto educativo con padres, alumnos y profesores y en el que hay actividad fisica", añadió.

"Lo que se trataba era de guiar al alumno y a los padres, que en algunas ocasiones tampoco tienen las herramientas a su alcance, de manera voluntaria como actividad extraescolar. El Parlamento ha pedido más tiempo para analizarlo en una comisión y el Gobierno todo lo que sea diálogo y participar para que esto sea un elemento de confluencia y no de confrontación lo vamos a hacer", indicó Clavijo. No obstante, reiteró que era un un proyecto educativa y "no una competición, eso es otra cosa".

Asimismo, Clavijo rechazó las insinuaciones lanzadas por algunos grupos de la oposición en relación con el negocio que hay detrás de los videojuegos y la posible financiación que puede obtener Coalición Canaria. Clavijo indicó que este tipo de acusaciones "ofenden mi inteligencia y la de todos los ciudadanos porque ni que las actividades extraescolares que se hacen no cobraran los monitores. Realmente no entiendo en que se basan esas acusaciones pero si las explican a lo mejor lo entendemos, aunque creo que ofenden a la inteligencia de cualquier persona", añadió el jefe del Ejecutivo regional.