Rechazo de toda la oposición a la liga escolar de eSport que impulsa Clavijo

Gamer, PlayStation, Fifa 18, League of Legends, Clash Royal. El lenguaje digital sonó ayer con fuerza en el añejo Parlamento de Canarias, pero lejos de convencer a sus señorías la oposición, en peso, de la Cámara regional aprobó una Proposición No de Ley (PNL) que rechaza "enérgicamente" la liga escolar de videojuegos promovida por el Gobierno y exige su retirada. Coalición Canaria se quedó sola en la defensa de este proyecto educativo piloto. Tanto la portavoz nacionalista, Guadalupe González Taño, como la consejera de Educación del Ejecutivo, Soledad Monzón, defendieron a capa y espada la competición escolar de eSport en los centros escolares y consideraron que los grupos de la oposición no están en la realidad del siglo XXI.

"¿Cuál es la realidad en miles de hogares de Canarias?", preguntó la consejera en el pleno del Parlamento. "Pues la realidad es que son millones de compradores y videojugadores en los hogares españoles y también canarios, y eso sin que la Consejería de Educación haya iniciado aún una liga, una competición o un proyecto deportivo que tanto demonizan", apuntó Soledad Monzón.

A su juicio, el Gobierno canario se adelanta a una situación imparable y lo hace para que el alumnado que participe en el proyecto voluntariamente esté mejor preparado para utilizar de forma responsable los videojuegos, adquiera mejores capacidades en la navegación segura por internet, se conozca mejor y aprenda a gestionar sus emociones, además de acompañar sus juegos con hábitos saludables de comida y deporte e, incluso, pueda detectar de forma temprana posibles adicciones. En el proyecto educativo piloto, con un coste de 211.000 euros, se han inscrito 20 centros escolares y tendrá una duración de tres meses- de octubre a diciembre-. Además, se ha contado con una plataforma digital a través de los dos clubes de fútbol más representativos de Canarias, como son la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. El Gobierno no quiere dar la espalda a una realidad que va creciendo en el mundo, mueve una industria floreciente y puede generar numerosos puestos de trabajo de calidad en las Islas, recalcó la consejera. Según Monzón, lo primero a tener en cuenta es que la participación en el proyecto es voluntaria, tanto de los centros como del alumnado y sus familias, y en horario extraescolar. Lo segundo, que es requisito indispensable que el alumnado que participe ya juegue a los eSports escogidos. Por lo tanto, este proyecto no fomenta que los alumnos se inicien en los videojuegos. Y en tercer lugar, lo que Canarias aporta como novedad, y es pionera en educación digital, es que ha diseñado distintas actividades para que los alumnos puedan disfrutar de su pasatiempo con los menores riesgos posibles. Así, la consejera explicó que cada alumno que participe jugará en equipo durante 45 minutos algunos jueves, ya que los componentes se relevarán.

Otro día, de lunes a miércoles, según decida cada centro, tendrán una sesión de 45 minutos para practicar con su equipo en una actividad que les ayudará a aprender a colaborar, analizar partidas y hacer equipo para los siguientes enfrentamientos. Ese mismo día, obligatoriamente, contarán con otros 45 minutos de actividad física y tendrán una tercera sesión en la misma jornada en la que se impartirán un total de diez talleres, durante las diez semanas de duración de la liga, para fomentar hábitos saludables, prevenir las posibles adicciones, el uso responsable de internet con las familias y conocerán las experiencias de los jugadores experimentados ( gamer).

Pese a este tipo de explicaciones, desde NC, Podemos y el PSOE se ha deslizado que habrá consecuencias políticas si el Gobierno no escucha el mandato del Parlamento y retira la liga. Los diputados no cuestionan los videojuegos en los hogares, sino que formen parte del sistema educativo y aseguran que la OMS ha catalogado la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental.

LLama la atención que Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), partido que se ha caracterizado en la legislatura por apoyar al Gobierno canario en sus actuaciones, en esta ocasión tiene "dudas" con los juegos seleccionados para la liga escolar, porque priman la violencia y la agresividad y además se "ha faltado al consenso" con la comunidad educativa debido a las "prisas" del Ejecutivo, con una convocatoria realizada el 18 de junio.

Francisco Déniz, de Podemos, tuvo ayer la intervención más dura en contra de la liga escolar, y llegó a insinuar que el proyecto es una "puerta giratoria" de exmiembros de CC que están en la dirección de ambos clubes deportivos, además de ser "una trama económica; a ver cuánto va a la campaña electoral" de lo nacionalistas, espetó, comentario que indignó a Guadalupe González Taño, de CC, que tachó esta observación de "vergüenza". Taño contraatacó a la oposición con un powerpoint donde mostró, con recortes de prensa y anuncios de competiciones, cómo el PP, PSOE, Podemos y NC apoyan los videojuegos en otras instituciones, como el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE, NC y Podemos), con la League of Legends o el festival de Animayo. Al PP le recordó que la Comunidad de Madrid organiza la mayor liga de videojuegos de España e, incluso, estas competiciones las hace el Ayuntamiento de Moya, gobernado por los populares. "Esta es la incoherencia absoluta y la hipocresía de formaciones políticas que hacen un discurso en el Parlamento, y en cabildos y ayuntamientos hacen otra cosa porque entienden que los videojuegos son una realidad", sentenció.

Por su parte, el diputado de Nueva Canarias, Luis Campos, promotor de la P NL, tildó de "preocupante" que desde el Gobierno se quiera "mezclar" el mundo de los videojuegos con la introducción de una liga competitiva en los centros educativos. "No hay necesidad", recalcó, y aseguró que "para ganar" la competición los estudiantes van a llegar a casa "y seguirán practicando porque no querrán perder". "Espero que den un paso atrás" y el Gobierno escuche al Parlamento regional, añadió. Lorena Hernández, del PP, pidió a la consejería que rectifique porque las aulas de las Islas "tienen muchas deficiencias" y no debe enfocar la educación a "jugar a las maquinitas" y Nayra Alemán (PSOE) señaló que si el Gobierno no retira el proyecto será un nuevo "desprecio" a la Cámara.