"No habrá bajada del IGIC porque sería restar dinero a los servicios esenciales"

"Me dejé la barba porque me lo pidió mi hija mayor, y mientras le guste a mi mujer y a mis hijas habrá barba"

Fernando Clavijo (La Laguna, 1971) inicia la última recta de la legislatura con el aval de sus compañeros de CC para que vuelva a concurrir como candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones de 2019. El presidente considera que en estos tres años de mandato Canarias ha mejorado y cree que CC es el único partido con un proyecto para el Archipiélago.

Los líderes de los partidos nacionales rejuvenecen -Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Alberto Garzón- y usted en cambio se deja barba. ¿Le parece que daba una imagen aniñada? ¿Está probando o tiene vocación de permanencia esa barba hasta las próximas elecciones regionales?

El motivo de mi barba es una petición de mi hija mayor. A partir de ahí me resulta curioso lo que se ha generado en torno. No es premeditado ni nada, es la petición de mi hija, y mientras le guste a mi mujer y a mis hijas habrá permanencia.

¿Serán las de 2019 las últimas elecciones como candidato a la Presidencia del Gobierno?

He dicho siempre que considero que ocho años son mas que suficientes. Y he dicho que no voy a estar más de dos legislaturas, y lo digo y lo mantengo.

Los nacionalistas canarios, CC y NC, están condenados a entenderse. ¿Por qué no lo hacen?

Creo que lo que nos pasa son los personalismos y lo hemos dicho mil veces. Hemos hablado en el pasado, en el presente y seguramente hablaremos en el futuro, y lo que está impidiendo la unidad son los personalismos y, obviamente, hasta que no haya capacidad de poner el interés general frente a los individualismos de algunas personas va a ser difícil la unidad. Si se suman los votos de las últimas elecciones de CC y Nueva Canarias verán que la ciudadanía es consciente de la necesidad de tener un partido canario que la defienda porque esta comunidad está lejos de la Península y continuamente se les olvida.

¿La mayor dificultad para que CC y NC se unan es Antonio Morales?

Yo diría que es un escollo importante.

¿En caso de que CC no sea el partido con mayor número de escaños estaría dispuesto a respaldar un Gobierno presidido por NC para evitar la presidencia de socialistas o populares?

Yo no hago política ficción. Estoy convencido de que el trabajo que hemos realizado y las propuestas que tenemos de futuro harán que la ciudadanía nos dé su confianza en las elecciones del 2019 y con esa intención, ilusión, ganas y esperanza trabajamos todos los días.

¿Román Rodríguez le ha planteado en privado en alguna ocasión presentar listas conjuntas?

Si hablamos en privado es una conversación privada y nunca las revelo.

¿Se lo ha planteado?

(Risas y silencio).

¿Tiene pendiente una reconciliación personal con el anterior presidente del Gobierno, Paulino Rivero?

No tengo nada en contra ni nada que reconciliar. Es un compañero de partido que en su momento compartimos muchas cosas y un día nos enfrentamos en un proceso de elección por parte de los órganos del partido y no hay nada que reconciliar.

En cualquier caso, ¿descarta que Paulino Rivero concurra como candidato de Nueva Canarias en Tenerife?

Eso habría que preguntárselo a Nueva Canarias y a Paulino Rivero, pero me da la sensación de que la etapa política ya está cerrada y está en una nueva etapa profesional, pero eso lo deben responder NC y Paulino.

CC ha subido las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Teme que no salgan los convenios que ya están pactados?

Cuando tenga la conversación y la entrevista con el señor Sánchez podremos hablarlo. Nosotros hicimos la tarea y tuvimos la reunión con la ministra responsable de las relaciones con las comunidades autónomas y le dimos un documento con todos los asuntos pendientes reflejados en el presupuesto estatal y lo que estamos esperando y deseando es que se firmen los convenios. Pensábamos que en el mes de agosto se podrían haber firmado unos convenios y hemos visto que no. No tenemos fecha para la firma de los mismos y esperamos que esto se despeje en septiembre. Y por eso yo decía (tras la reunión con Pablo Casado, presidente del PP, el pasado miércoles en Madrid) que no vayamos a parar otra vez por los desafíos del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, porque eso sería complicado de digerir, es decir, retrasar a todas las comunidades autónomas porque una es la indisciplinada o la que no se atiene a las normas. Por ese motivo he mandado una carta pidiéndole al señor Pedro Sánchez la necesidad de reunir a la Conferencia de Presidentes porque en ese debate debemos opinar todos, no solo Cataluña y el Gobierno de España, porque todas las comunidades autónomas formamos parte del Estado.

Parece que había más entendimiento con el Gobierno de Mariano Rajoy.

La aritmética parlamentaria influye también. Antes el voto de Ana Oramas era fundamental para la gobernabilidad de España y ahora no lo es. Entonces entiendo que se debería de tener en cuenta eso, que cuando los nacionalistas somos necesarios en Madrid, Canarias cuenta, y cuando no lo somos Canarias deja de contar.

¿Saldrá la agenda canaria con el PSOE?

No sé, cuando tenga la reunión con Pedro Sánchez... Lo que sí he pedido es que los compromisos reflejados en los presupuestos y que tienen partida presupuestaria salgan pronto porque es absurdo que se critique la gestión del Gobierno de Canarias cuando ni siquiera han sido transferidas las partidas presupuestarias por parte del Estado.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue demorando la firma de los convenios y retrasando la agenda canaria?

Hasta donde sea necesario. Me conocen y saben que no doy un balón por perdido y nunca tiro la toalla. Peleo hasta el final.

Tradicionalmente Canarias siempre ha estado al lado del partido que gobierna en Madrid, salvo Paulino Rivero y fue por el petróleo. ¿Puede producirse un desafecto de los canarios con el actual Gobierno del PSOE?

La tarea de colocar las partidas en los presupuestos fue trabajo nuestro, ahora solo queda la formalización de los convenios y eso es solo una cuestión de voluntad política. Si no cumplen, no estarán cumpliendo con los canarios.

T ambién entra en liza la batalla por la flexibilización de la regla de gasto presupuestario.

Bueno, le hemos mandado por escrito hace dos meses al Gobierno de España y a la ministra Meritxell Batet nuestra interpretación de que la regla de gasto se puede aplicar de manera distinta y que Canarias no debería estar reglada por la regla de gasto dado que somos la comunidad autónoma menos endeudada y somos, además, la única que tiene un superávit. Lo que esperamos y deseamos es que el Gobierno de España permita que podamos utilizar en sanidad, educación y en los servicios sociales los 598 millones de euros de superávit. Dos meses después no hemos tenido ninguna respuesta.

Llegamos al final de legislatura ¿Cómo lo ha hecho según usted?

Bueno, creo que todos los indicadores son más positivos que como nos los encontramos. Hemos mejorado los recursos. Del presupuesto aprobado en 2015 al de 2019, que vamos a presentar y que va a ser el último, hay mil millones de diferencia en financiación y eso se traduce en mejoras presupuestarias y en todos los indicadores de sanidad, educación y servicios sociales. Hemos conseguido sacar el REF de la financiación autonómica y queremos conseguir en los meses que quedan que se apruebe el Estatuto de Autonomía, y hemos anclado el REF en el Estatuto. Esas son cosas que a lo mejor la ciudadanía no percibe pero es lo que garantiza que la singularidades de Canarias tengan que estar recogidas en los presupuestos generales del Estado seamos o no fundamentales para la aprobación de los mismos. Además, hemos generado empleo por encima de la medida de España, hemos bajado el paro en más de 12 puntos y, en definitiva, creo que la Comunidad Autónoma está francamente mejor que hace tres años.

¿Ha servido para algo la Ley del Suelo, su norma estrella?

Creo que sí. Como siempre las inversiones grandes llevarán su tiempo, pero los efectos de la Ley del Suelo lo veremos en los próximos años.

¿Cómo van a ser los presupuestos canarios de 2019? ¿Van a ser unas cuentas novedosas?

De momento estamos trabajando, y es importante que aclaremos la situación con el Estado, pues son 600 millones más para invertir en gasto corriente. Estamos trabajando en esos dos escenarios: la posi-bilidad de usar esos recursos o la imposibilidad de introducirlos porque el Gobierno de España nos lo impide, pero yo quiero pensar que antes de que se acabe septiembre podemos tener la reunión con Pedro Sánchez o que nos conteste el Ministerio por escrito, dado que remitimos la petición por escrito, y hasta ahora solo hemos obtenido silencio, y en octubre empezaremos a trabajar con los distintos grupos políticos para su apoyo en el Parlamento.

¿Se sigue negando a una rebaja generalizada del IGIC, como pide el PP?

Vamos a ver, estamos pidiendo invertir el superávit en los servicios públicos esenciales. Si Canarias necesita dinero para educación, sanidad y servicios sociales no es que en Canarias seamos peores que en otras comunidades autónomas, es que hemos estado peor financiados a lo largo de la historia, y eso ha repercutido en unos indicadores sociales por debajo de la media de España y ahora es cuando estamos acercándonos otra vez a la media española. Ahora estamos saliendo de la cola en desempleo, en dependencia, en educación. ¿Por qué? Porque hay mas financiación. Por lo tanto, hacer alguna bajada impositiva concreta que queramos potenciar, sí. Pero bajar los impuestos de manera generalizada lo que iba a hacer es restarle dinero a ayuntamientos, a cabildos y al Gobierno precisamente cuando se está demandando más dinero público para reducir las listas de espera, para mejorar los colegios, para mejorar los recursos en educación y tener más profesores, para tener más trabajadores sociales, para que no tengamos lista de espera en la dependencia? Eso es lo que realmente necesitamos.

¿Cuál es, después de estos años de Gobierno, su receta para el crecimiento económico y la generación de empleo para los próximos?

Mi receta, aunque no me gusta esa expresión, es la misma que hace tres años: introducir estímulos al sector privado para generar crecimiento económico del que se deriva crecimiento en empleo. Ahora estamos centrados en que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo para elevar los salarios y la estabilidad laboral. En los últimos tres años se han creado 100.000 puestos de trabajo; nuestro objetivo es que a final de legislatura el desempleo esté por debajo del 20% y que, además, alcancemos el máximo histórico en Canarias de altas en la Seguridad Social.

¿Qué pasará si no sale el Estatuto de Autonomía?

Una de las cuestiones que hablé con Pablo Casado era esa, el apoyo al Estatuto de Autonomía, porque implicaría no tener el REF anclado en el Estatuto y sería necesario negociar con el Estado año a año si se compensa a Canarias, sería renunciar a competencias y en un hipotético debate de la reforma de la Constitución estar en inferioridad de condiciones al resto de las Comunidades Autónomas. Queremos que salga y pronto.

¿Y la reforma electoral?

Ya hemos manifestado nuestra opinión pero para mí es tan importante el Estatuto que la reforma electoral pasa a un segundo plano. Lo que se ha de hacer es ganar las elecciones con cualquier tipo de reforma electoral porque a las elecciones concurrimos con las mismas reglas de juego.

Como ve a sus previsibles rivales a la Presidencia: Asier Antona, Noemí Santana, Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez...

Son pocos los que ya se han elegido. Yo lo que siempre hago es jugar limpio, no participo de ensuciar la vida política sino todo lo contrario. He sido deportista toda mi vida, he competido y, por tanto, creo en la limpieza y en la honestidad .

¿Cómo se ve en una década?

Como autónomo, en mi empresa. Disfruto trabajando y he estado en muchas actividades y me veo como autónomo trabajando para sacar adelante a mi familia.