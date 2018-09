Rodríguez avisa a Clavijo de que el nuevo Estatuto lleva el 'caso Grúas' al Juzgado de La Laguna

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advirtió ayer en rueda de prensa de que, de ser aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía en el pleno del Congreso la próxima semana, "Clavijo declarará por el caso Grúas en el juzgado de La Laguna". Rodríguez se refiere con ello a la supresión de los aforamientos, recogida en el nuevo reglamento.

El presidente del Gobierno regional está siendo investigado por posible trato de favor durante su etapa como alcalde de La Laguna (2008-2015) a la concesionaria del servicio público de retirada de vehículos. El caso se encuentra actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras haber sido remitido al mismo por la jueza María Celia Blanco, titular del juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, por la condición de aforado de Clavijo. Este comparecerá, a petición propia, ante el Parlamento de Canarias el próximo día 11, donde explicará su relación con los hechos que presuntamente se le atribuyen. Ante esta situación, Rodríguez calificó ayer al Gobierno de débil "y con su imagen comprometida". Por ello, aseguró que los comicios autonómicos de mayo de 2019, que considera que se celebrarán ya con la reforma del sistema electoral aprobada, supondrá el final "de la pesadilla de Clavijo y los suyos".

En su repaso a los hitos del nuevo curso político, el presidente de NC denunció que "el Archipiélago está a la cola de todos los servicios públicos" y matizó que "antes había un pretexto, que faltaba dinero, pero ahora ya hay". Por ello, anunció, la formación política que dirige va a concentrar su esfuerzo en sacar adelante la ley de Servicios Sociales y en la renta básica. No obstante, adelantó que no cree que el Gobierno regional atienda estos intereses porque considera que "lo que no han hecho en tres años y medio no lo van a hacer en siete meses".

Rodríguez tampoco se mostró esperanzado en relación a la Ley de Presupuestos de Canarias del 2019. "Creemos que los partidos conservadores tienen ya un preacuerdo, ya pasó con la ley en curso y el PP sostendrá de nuevo a CC en el Gobierno en minoría", aseguró. En relación a la normativa estatal de cuentas, indicó que NC acepta "la propuesta de senda de estabilidad presentada por el Gobierno central y negociada con la Comisión Europea, mejorando el déficit con relación a la anterior". No obstante, exigen que "en las corporaciones locales españolas y aquellas comunidades autónomas que estén en equilibrio y con superávit, como Canarias, este superávit se pueda aplicar no solo a inversiones financieramente sostenibles sino también en el gasto de las competencias de estas administraciones".

Rodríguez se muestra seguro de que no habrá impedimento para que en los próximos meses en Madrid se dé sí a la reforma de los aspectos económicos del REF, que el lunes pasa su última ponencia.