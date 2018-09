Los constructores reclaman al Estado que firme el convenio de carreteras

La patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife, Fepeco, considera que "desde Madrid no se entiende a Canarias". Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco, expone que el Gobierno central "no tiene la sensibilidad suficiente como para entender la importancia que tienen las carreteras en un territorio limitado" como Canarias. Es como si hubiera un interés especial para que las Islas no progresen, subraya. "Da lo mismo quien esté en el Gobierno central" porque el PP y el PSOE son "igualitos", denuncia. En su opinión, ambos partidos "desprecian las reivindicaciones en cuestiones de infraestructuras" del Archipiélago por lo que demanda "unidad" y apoyo en las Islas a la reivindicación del Gobierno regional para que se firme el nuevo convenio de carreteras.

"Llevamos tiempo esperando la firma del convenio de carreteras, no hay manera ni voluntad política de llevarlo a efecto, todo son disculpas, pegas innecesarias o absurdas, retrasos injustificados, vale todo con tal de retrasar la puesta en marcha de un mecanismo fundamental para el crecimiento de Canarias", denuncia Izquierdo.