Nuevo retraso al convenio de carreteras

El ministerio de Fomento sigue sin dar a Canarias una fecha para la firma del nuevo convenio de carreteras pese al anuncio realizado hace unas semanas por el ministro, José Luis Ábalos, durante una visita a las Islas, de que lo anunciaría en los primeros días de septiembre. El vicepresidente de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, expresó ayer "gran preocupación" por el nuevo retraso y exigió al ministro "que se ponga a ello y que tenga a Canarias como una de sus prioridades". Rodríguez aseguró, tras asistir a la comisión mixta bilateral de seguimiento del convenio entre la consejería y el ministerio, que el director general de carreteras, Francisco Javier Herrero, no aportó ninguna razón que justificara este nuevo retraso más allá del hecho de que el equipo de Fomento "acaba de llegar" , en referencia al cambio de Gobierno hace más de tres meses.

Este nuevo retraso en uno de los convenios más importantes pendientes de concretarse entre Canarias y el Estado incide y aumenta el malestar expresado el miércoles por el Presidente canario, Fernando Clavijo, por el bloqueo de aspectos fundamentales de la agenda canaria en Madrid, y en la acusación lanzada contra el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de despreocuparse de los problemas de las Islas, y otros que afectan al conjunto de las comunidades autónomas, por estar centrado en el conflicto catalán. Esa marginación del resto de las regiones es lo que la llevado a Clavijo a reclamar a Sánchez la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para que todos los mandatarios autonómicos participen del debate en torno a la situación en Cataluña y su directa repercusión sobre el resto de territorios.

En todo caso, Rodríguez no ocultó su malestar e irritación no sólo por el nuevo retraso a un documento que lleva casi un año pendiente de actualización, sino por la incapacidad del ministerio para explicar las razones del mismo, dando a entender al consejero canario que la única explicación es que "no se trata de una de sus prioridades". El número dos del Ejecutivo regional asegura que toda la documentación y cuestiones técnicas necesarias están concluidas y que el propio ministerio no le ha puesto ningún reparo en este sentido.

De hecho, Canarias ya "había hecho todos los deberes" antes del cambio de Gobierno en España, y había traslado al ministerio tanto el borrador del nuevo convenio, con el visto bueno de los servicios jurídicos, como el del documento que debe servir de base para la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo en las que se condenaba al Estado a pagar los incumplimientos del convenio durante los años de las crisis, que suman más de 800 millones. "Estos documentos los volvimos a remitir con el cambio de ministro, por lo que no existe ningún impedimento para la firma y que los fondos se transfieran cuanto antes", alegó.

"Falta que haya voluntad", subrayó Rodríguez al tiempo que mosró su preocupación por que en Fomento no haya interés en establecer una fecha concreta.

El convenio de carreteras vigente desde 2006 finalizó el 31 de diciembre de 2017. Dos días antes, el se firmó una adenda que prorrogaba el convenio este año. "Tenemos dos instrumentos fundamentales que para este año suponen 307 millones, pero más de 2.000 en conjunto, y al día de hoy no hay fechas para la firma de ninguno de ellos", remarcó el consejero. E insistió en que en en estos momentos "hay obras en licitación muy importantes, como la segunda fase de la carretera de La Aldea, o antes de final de año el cierre del anillo insular en Tenerife, que a día de hoy están con todos sus trámites completados pero sin un marco plurianual que garantice la financiación en los próximos años a la espera de Fomento".

"Cada día que pasa en un día que se pierde en poder adjudicar y empezar obras fundamentales que son necesarias para facilitar la vida de los canarios. Además de que la materialización del convenio de carreteras reactivará la inversión, resolverá el déficit de infraestructuras, equilibrará el mercado y generará puestos de trabajo en un sector que fue castigado durante los años de la crisis", remarcó.