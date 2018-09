Más de 15.000 familias solicitan las ayudas al alquiler, el doble que en 2017

El número de solicitantes de las ayudas al alquiler convocadas por la Comunidad Autónoma duplicó el del año pasado, según los primeros datos tras el cierre del plazo para la entrega de la documentación, habilitado en el mes de agosto como sucedió en 2017. En las distintas sedes del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) se presentaron 10.649 peticiones, mientras que se esperan unas 5.000 más presentadas a través de otras administraciones públicas. En total unas 15.000 demandas frente a las cerca de 7.000 que se presentaron en la pasada convocatoria.

Por islas Gran Canaria fue donde se recogieron más peticiones con 2.963, seguida de Tenerife con 2.844. Por la vía telemática fueron presentadas 1.585 frente a las 450 del año pasado, lo que supone un 350% de aumento por esta vía.

Ahora el reto de la Administración autonómica es que la tramitación de las solicitudes hasta su aprobación final culmine lo antes posible para que las ayudas lleguen a las familias. Los responsables de Vivienda del Ejecutivo regional admitieron la falta de personal suficiente para agilizar el estudio de cada una de las peticiones para agilizar el proceso. Candil llegó a calificar de "grave" la situación de los recursos humanos en Vivienda y en Políticas Sociales, por lo que se están adoptando medidas de choque para paliar esta situación con refuerzos de plantilla procedentes de otros departamentos, contrataciones temporales y seis personas más que se han incorporado al servicio de Vivienda. También se pagarán horas extraordinarias si es preciso.

Tiempo adecuado

El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino León, aseguraron que el plazo que se dio para la presentación de la documentación (15 días hábiles y 22 naturales en agosto) fue suficiente y que ampliarlo no era necesario porque las colas se pudieron gestionar en todo momento y, aunque hubieron algunos picos, las demoras no fueron más allá de los 15 o 20 minutos. Asimismo, señalaron que hasta el momento no han existido quejas ni reclamaciones.

Las críticas realizadas desde la oposición por haber puesto el plazo en agosto fueron rechazadas por la directora del Instituto Canario de la Vivienda ya que no hubo otra opción ante el retraso en la firma del convenio con el Gobierno central y la demora en la llegada de los fondos estatales para poder dar las ayudas y subvenciones a las familias. Tanto León como Candil recordaron que otras comunidades también establecieron el plazo en agosto y que "se pusieron todos los medios necesarios para dar a conocer las ayudas y conseguir que los colectivos a los que van destinadas pudiesen acogerse a ellas en el plazo establecido por las diferentes convocatorias".

Por primera vez las ayudas al alquiler se otorgan por dos años, de tal forma que las familias que obtengan finalmente las subvenciones a la renta las tendrán este año y el próximo, lo que, según Candil, garantiza más tranquilidad a los solicitantes. A esta convocatoria se han destinado 17,5 millones de euros en dos años, es decir, casi nueve millones anuales frente a los cinco millones del pasado ejercicio.

El principal requisito para acogerse a estas ayudas es que la renta de quienes arrienden una vivienda no debe superar los 500 euros al mes (600 en caso de familias numerosas) como domicilio habitual y permanente durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. El importe de la ayuda cubrirá el 40% del coste del alquiler, que se eleva hasta el 50% en el caso de las destinadas a menores de 35 años y mayores de 65 años. En cuanto a los ingresos se establece un umbral igual o inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Los responsable de Vivienda de la Comunidad Autónoma no quisieron concretar en qué plazo recibirán las familias las ayudas ya que ahora se abre un proceso regulado para analizar todas las solicitudes, el periodo de subsanación para que los no han presentado toda la documentación, lista provisional, reclamaciones y listado definitivo de beneficiarios, aceptación de la ayuda y finalmente el ingreso de la misma.

El retraso acumulado con la convocatoria del año pasado provocó que se dieran las ayudas a mediados de este año, si bien ahora el objetivo es resolver la actual convocatoria antes de finalizar el ejercicio. La directora del ICV remarcó que el proceso está sujeto a una serie de requisitos y plazos legales e ineludibles que hay que realizar.