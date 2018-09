Díaz asegura que Pérez lo amenazó con demandas al inicio del mandato

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), aseguró ayer sobre el caso Grúas que ya el denunciante, el edil de Por Tenerife-Nueva Canarias, Santiago Pérez, lo amenazó al principio del mandato con llevarlo a los tribunales como parte de su estrategia de oposición en el Ayuntamiento. "Ya Santiago Pérez me lo advirtió en su momento, al principio del mandato. Llegó y me dijo que si iba a ser alcalde, me iba a meter demandas. Y ha cumplido. Llevo diciendo desde el principio que este caso es un intento de politizar la Justicia. Se va cada vez constatando más", señaló el regidor lagunero en los micrófonos de Cope Tenerife.

"Desde el principio dije que es una denuncia política y lo sigo manteniendo", detalló José Alberto Díaz, que fue llamado a declarar como investigado en esta causa, para añadir: "No han podido presentar la moción de censura y han elegido este camino, el de la denuncia y la condena. Porque ya Santiago Pérez nos ha condenado".

El alcalde nacionalista precisó que ya Santiago Pérez presentó 17 demandas contra Ana Oramas cuando ésta fue alcaldesa de La Laguna (1999-2008), como ha dicho ella, "y contra Elfidio Alonso [alcalde de La Laguna entre los años 1987 y 1999] me dijo él que le presentó 14". "Es una constante. A mí me queda que me presenten otras 12 por lo menos", refirió en tono irónico.

Asimismo, José Alberto Díaz consideró "graves" los ataques de Santiago Pérez a la Justicia en este procedimiento judicial. "Es muy curioso. Cuando hay un primer pronunciamiento de archivo de la causa, es que la Justicia no funciona; cuando el caso se vuelve a activar, la Justicia funciona; ahora aparecen indicios para llamar a declarar a Fernando Clavijo y asegura que hay que estar atentos a la imparcialidad del tribunal [Tribunal Superior de Justicia de Canarias]. Puso a parir por el archivo inicial a la jueza, al fiscal?", explicó, para añadir: "¿El que presenta la denuncia, que además lo hace por intereses políticos, es el imparcial? Me sorprende mucho. El que dice que va a estar atento a la imparcialidad de los jueces es el acusador, que es parcial, que tiene intereses en esta historia? Me parece alucinante".

"Voy a ser respetuoso con la posibilidad de que los órganos judiciales tomen medidas pero me parece grave", matizó al respecto. El alcalde lagunero también se refirió al cambio de parecer del propio Santiago Pérez, que de apoyar en 2014 el crédito concedido a la empresa concesionaria del servicio de grúas para evitar su quebranto y asegurar que se ajustaba a derecho, pasó a partir de 2017 a denunciar este mismo préstamo.