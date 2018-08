Clavijo prepara nuevas rebajas fiscales para atar el voto del PP al Presupuesto

El Gobierno canario no tiene en mente rebajar el IGIC de forma generalizada pero sí prepara un paquete de nuevas medidas fiscales para contentar al PP y asegurar así su voto a los presupuestos autonómicos de 2019. Los populares siguen exigiendo que el Ejecutivo de CC, presidido por Fernando Clavijo, en minoría parlamentaria, reduzca de nuevo el Impuesto General Indirecto Canario a los tipos de 2012, cuando optó por subirlos para responder a la crisis económica. Aunque la recaudación del IGIC es positiva, el Gobierno está trabajando en un escenario presupuestario que sólo en el capítulo de personal, para cumplir con los compromisos adquiridos en la subida salarial de los funcionarios y en pagar los sexenios, conllevará un gasto de en torno a 150 millones de euros más, sin contar con los aproximadamente 50 millones que costaría reducir dos horas lectivas, como demandan los docentes, pues supondría la contratación de más profesores para cubrir la jornada escolar.

Aún sin determinar qué nuevas rebajas fiscales pueden introducir en los presupuestos canarios de 2019, que presentarán "en tiempo y forma" el 31 de octubre en el Parlamento regional, el Gobierno planea para estas últimas cuentas antes de las elecciones autonómicas del próximo año una batería de rebajas impositivas que propicien el apoyo del mayor número de grupos parlamentarios o, al menos, del PP, como ocurrió en el presupuesto de este año cuando presentaron 18 medidas dirigidas especialmente a los autónomos, las pymes, los profesionales, las familias monoparentales, las mujeres o los hogares que tienen entre sus miembros una persona con discapacidad.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que compareció ayer junto al titular de Presidencia, Justicia e Igualdad y secretario general de CC, José Miguel Barragán, tras el primer Consejo de Gobierno deliberante después de las vacaciones estivales, señaló que aún deben negociar con los partidos políticos de la Cámara sus reivindicaciones impositivas, eludiendo así responder a la demanda del PP de que bajen de forma generalizada el IGIC.

Demandas canarias

Dávila prefirió no dar datos sobre el presupuesto regional de 2019, dado que aún no pueden disponer de los 598 millones de superávit de la Comunidad Autónoma para gastar en los servicios públicos esenciales porque la regla de gasto estatal lo impide. Por ello, volvió a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que permita gastar esos recursos, "que son de los canarios", en servicios públicos y no en inversiones financieramente sostenibles. La consejera de Hacienda exigió al Gobierno del PSOE que aproveche la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pactada entre los socialistas y Podemos en el ámbito nacional, para eliminar la restricción de gastar el superávit que impone esa norma. Un propósito para el que Fernando Clavijo prevé "invitar a todos los partidos políticos" a respaldar la iniciativa y también a los agentes económicos y sociales de las Islas, a los que pedirá su apoyo en una reunión del Consejo Asesor del presidente que se convocará la semana próxima. Dávila afirmó que se requieren esos recursos para la atención a la dependencia, la sanidad o la educación, no solo para financiar obras sino también para contratar más personal, puesto que son deficitarios en ese aspecto. A juicio de la consejera, el cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria "no puede servir exclusivamente para salvar el veto del Senado" a la senda presupuestaria aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, en opinión de Dávila, premia a las comunidades incumplidoras con el objetivo de déficit.

La modificación de la ley para evitar el veto en el Senado "es un parche, no una solución, ni de presente, ni de futuro", sino se amplía el techo de gasto para las comunidades cumplidoras como Canarias, agregó Dávila.

La consejera de Hacienda precisó que su Ejecutivo "no está en contra" de dar más "oxígeno" financiero a algunas comunidades que han incumplido sus objetivos de estabilidad, pero remarcó que las regiones "cumplidoras", como la canaria, necesitan "una alternativa".

"De ahí la importancia de la tramitación de la ley de estabilidad, que puede ser un antes y un después, para todas las administraciones canarias, incluidos cabildos y ayuntamientos", aseveró. Recordó que los ayuntamientos "llevan seis años de superávit" y lamentó que no puedan gastarse su dinero en servicios públicos y que "en vez de volcarse en la ciudadanía" se dediquen "a compensar las desviaciones de déficit de la Administración General del Estado.