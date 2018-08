Barragán: "No claudicaremos ni nos pondremos de rodillas ante Sánchez"

El Gobierno regional no quiere confrontación con el de Pedro Sánchez pero advierte que si no cumple con la agenda canaria dará la batalla. "No claudicaremos, miraremos para otro lado, haremos políticas seguidistas o nos pondremos de rodillas" cuando se trata de defender "los intereses de Canarias", como la firma de los convenios pendientes con el Ejecutivo central. Tanto el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, como la de Hacienda, Rosa Dávila, recalcaron ayer tras el primer Consejo de Gobierno deliberante después del verano que, además de luchar por que el Gobierno del PSOE flexibilice el techo de gasto para poder destinar los 598 millones de superávit de la Comunidad Autónoma a servicios públicos esenciales, otra de las cuestiones prioritarias para Canarias en el arranque del curso político será agilizar el trámite de la llamada agenda canaria. Dávila fue explícita: "Han pasado 86 días de la llegada de Pedro Sánchez y no se han firmado" ni el convenio de carreteras ni el obras hidráulicas, entre otros muchos. Dávila espera que en el mes de septiembre se formalicen.

La consejera de Hacienda defendió el grado de ejecución presupuestaria de Canarias, que cifró en el 96,6% en 2018, "muy por encima de muchas instituciones, incluidos algunos cabildos y ayuntamientos". De este modo respondía a las críticas del secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, sobre que se escudan en que el Gobierno de Sánchez no permite gastar los 598 de superávit para esconder la mala gestión del Ejecutivo de CC. Barragán reclamó al Estado que le den doce meses para gastar el dinero que llegue tras la firma de los convenios en estos meses, y no ponga el límite en el 31 de diciembre porque si es así la oposición dirá que hay mala gestión.