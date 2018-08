La Ley del Suelo, en 'standby'

Las novedades legislativas y sus riesgos

Definición de competencias

Una ley municipalista

Control ambiental

Un nuevo modelo de control

Litigiosidad

Pendientes del Constitucional

Viviendas vacacionales

Más camas de las previstas

La Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de 2017 es una norma claramente municipalista. De ahí que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) considera que “va por el buen camino”. No obstante, las principales alegaciones que presentó pretendían clarificar aún más la definición de funciones competenciales, sobre todo en lo que respecto a los cabildos insulares. Pero no todos comparten la idea de que en el reparto competencial se encuentre la clave de una correcta ordenación del territorio. Así, el Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos Canarios (Coiac) se pronunció en su momento al respecto, señalando que “la cuestión principal no es tanto dónde reside la competencia, sino la existencia de criterios claros para la aprobación de los respectivos planes”.La principal novedad de la ley es la sustancial modificación del control ambiental de los proyectos. No desaparece del todo la supervisión del Gobierno de Canarias, por ejemplo para aquellos de carácter estructural, pero la norma parte de la mayoría de edad de los ayuntamientos y cabildos, para dejar en sus manos los procesos de evaluación ambiental de gran parte de sus proyectos. Para ello, las corporaciones locales necesitan crear sus propias Comisiones de Evaluación Ambiental y dotarlas de los recursos y personal necesario para gestionar estas nuevas competencias. Y todo ello en un momento de especial dificultad de las entidades locales para dotarse de nuevo personal.La Ley del Suelo está pendiente de un recurso presentado por Podemos ante el Tribunal Constitucional. Este grupo político considera que la nueva legislación “vulnera diversas leyes estatales de mayor rango jerárquico”. Es la formación más crítica con el contenido de la norma, por entender además que “tiene un espíritu especulativo”. El Gobierno de Canarias logró, sin embargo, que el propio Estado no presentará también un recurso de inconstitucionalidad, tras realizar algunas modificaciones propuestas en el seno de la Comisión Bilateral Canarias-Estado. La aplicación de la ley, por su grado de complejidad y algunas excepcionalidades muy cuestionadas, podrían ser objeto de diversos recursos, a menos que los reglamentos aclaren de forma significativa su interpretación.El Gobierno sostiene que la Ley del Suelo no ocupará más suelo turístico del ya consolidado. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, lo resumió en una pregunta: “¿Para que liberalizar más suelo si hay 54 millones de suelo urbanizables?”. El analista Antonio Garzón va aún más allá: “El debate ya no es si se permitirán o no construir más camas, sino como controlar las que entran sin control en el mercado en la modalidad de alquiler vacacional”. Ya duplican, explicó, las previsiones del Capte, que preveía que se construirían 70.000 nuevas camas si se levantara la moratoria. Las VV son ya más de 130.000.